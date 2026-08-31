Unnao में गंगा एक्सप्रेसवे में स्वीमिंग पुल, बारिश में टोल व सर्विस लेन में भरा पानी; Video Viral

संवाद सूत्र, बिछिया(उन्नाव)। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण में कार्यदायी एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा बरती गई लापरवाही दिन प्रतिदिन उजागर हो रही है। अब तक मार्ग पर जहां बशीरतगंज से सरांय कटियान के बीच ही आधा दर्जन बार फटने व दरकने की समस्या हुई है। वहीं इसी स्थान पर अब गंगा एक्सप्रेसवे का सोनिक स्थित टोल और आधा किमी तक सर्विस लेन स्वीमिंग पुल बन चुकी है। यहां बरसाती पानी घुटनों से ऊपर तक भर गया है। जिसे निकालने में जुटी एजेंसी को एक से दो दिन बाद ही सफलता मिलेगी।

दही क्षेत्र में बशीरतगंज के गंगा एक्सप्रेसवे पर सोनिक मोड़ के पास टोल और सर्विस लेन बनी है। जहां टोल से लेकर सर्विस लेन तक सोमवार सुबह हुई बारिश का पानी भर गया। जिसकी गहराई करीब दो फीट रही। जिससे गुजरने वाले छोटे वाहनों के अंदर तक पानी घुसने लगा।

बशीरतगंज के पास गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर भरा वर्षा का पानी। जागरण पानी वाहनों में भर जाने से वाहन चालक खासा परेशान नजर आए। हालांकि जैसे ही यह जानकारी कार्यदाई संस्था के लोगों को हुई वह ट्यूबवेल और ट्रैक्टर की मदद से टोल व सर्विस लेन का पानी निकालने में जुट गए। जलभराव इतना अधिक था कि शाम तक पानी निकल नहीं पाया।

बशीरतगंज के पास गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर भरा वर्षा का पानी। जागरण कार्यदायी एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर आरएस मिश्रा ने बताया कि टोल के पास हाईटेंशन टावर की विद्युत लाइन है। जिसमें इलेक्ट्रिक तार और रोड के बीच की दूरी 14 मीटर होनी चाहिए। इस वजह से यहां पर टोल अधिक ऊंची जगह पर नहीं बनाया जा सकता था। जल भराव की उम्मीद नहीं थी। अब जब ऐसा हुआ है तो टोल के किनारे दीवार उठाकर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा।