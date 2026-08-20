गंगा एक्सप्रेसवे क्यों धंसा? मरम्मत करने पहुंची कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला बड़ा सुराग, छह पुलों पर एक ही खामी
उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर 13 किमी के भीतर छह स्थानों पर सड़क धंस गई, जिसका मुख्य कारण पुलों पर ड्रेनेज सिस्टम का न होना पाया गया है।
HighLights
गंगा एक्सप्रेसवे 13 किमी में छह स्थानों पर धंसा।
पुलों पर ड्रेनेज सिस्टम न होना मुख्य खामी।
निर्माण एजेंसी ने मरम्मत व ड्रेनेज कार्य शुरू किया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। बीते तीन दिन के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे 13 किमी के बीच में छह स्थानों पर धंस गया, जिसमें बशीरतगंज किमी 422 व गांव सरांय कटियान के बीच किमी 421 पर बने पुल में तीन दिन के अंदर दोबारा मार्ग धंसने की समस्या बनी।
पुल की मरम्मत करा रही निर्माण एजेंसी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब याद आया है कि इस 13 किमी के अंदर बने आधा दर्जन पुलों में किसी में भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं गया है, जिसके बाद बुधवार को मौसम साफ होने पर एजेंसी ने जहां पुलों पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं तीन दिन के अंदर सड़क धंसने वाली खामी को दूर करने के लिए मरम्मत जारी है।
बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ी खामी देखने को मिली। किसी भी पुल पर अभी तक ड्रेनेज का इंतजाम ही नहीं किया गया। दुर्गा खेड़ा, बशीरतगंज, ओरहर गांव के बीच करीब आधा दर्जन पुल हैं। किसी पर ड्रेनेज का इंतजाम नहीं है।
सोनिक रेलवे पुल पर ड्रेनेज का कार्य कर रहे कर्मचारियों ने बताया पानी निकलने के लिए इसमें डेक पर, ढलान पुल के किनारों पर ड्रेन पाइप और नीचे बने चैंबर या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था पर बुधवार से काम शुरू किया गया है। यह व्यवस्था बारिश के पानी को जमा होने से रोकेगी। कर्मियों ने काम जल्द पूरा होने की बात कही।
बारिश थमी तो रोड धंसने का सिलसिला भी रुका
वहीं दही क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर तीन दिनों बाद जब बुधवार को बारिश थमी तो रोड धंसने का सिलसिला भी रुका, जिसके बाद कार्यदायी संस्था पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्मचारी क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत करते नजर आए।
वहीं, ढलानों को एक बार फिर कंक्रीट के सहारे मजबूत कर रहे हैं। दरोगा खेड़ा गांव निकट किमी 423 पर करीब 10 मीटर रोड के किनारे ढलान की मिट्टी कट चुकी है। जो किसी भी समय गिर सकती है लेकिन इस पर कार्यदायी संस्था के किसी कर्मचारी की नजर नहीं पड़ी।
प्रोजेक्ट मैनेजर गंगा एक्सप्रेसवे आरके मिश्रा ने कहा कि एक्सप्रेसवे पर आवागमन को सुचारु बनाए रखने के लिए पूरी टीम लगातार फील्ड में सक्रिय है और मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
बिना परमिशन डाली थी प्रतिबंधित मिट्टी, अब हो रहे परेशान
एक्सप्रेसवे निर्माण में बिना परमिशन बशीरतगंज के आसपास जमकर प्रतिबंधित काली मिट्टी बसहा झील से खोदकर रोड में डाली गई थी। एक्सप्रेसवे के किनारे भी गहराई तक खनन कर ठेकेदारों ने मोटी कमाई की थी, जिसे जागरण ने प्रकाशित कर कार्यदायी संस्था को आगाह भी किया था, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अब जगह जगह एक्सप्रेसवे धंसने की घटनाएं हो रही हैं।