Unnao Murder News यूपी के उन्‍नाव में शुक्रवार दोपहर पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य की कुल्‍हाड़ी से हमला कर बेरहमी से हत्‍या कर दी है। हमलावरों से पत्‍नी जान की भीख मांगती रही पर क‍िसी ने एक न सुनी। मह‍िला के चीखने च‍िल्‍लाने पर हमलावर भाग गए। पुलिस नेमृतक की पत्नी व अन्य ग्रामीणों से घटना के बाबत पूछताछ की और घटना स्थल का निरीक्षण किया।

Unnao News: उन्‍नाव के सफीपुर में हत्‍या के बाद रोते ब‍िलखते स्‍वजन

Your browser does not support the audio element.

उन्नाव, जेएनएन। सफीपुर क्षेत्र में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य पर चार लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला बोल मौत के घाट उतार दिया। इस बीच मृतक की पत्नी हमलावरों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी। महिला के शोर मचाने पर चारों मौके से भगा निकले। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। पत्नी ने बताया कि हत्या खेत की मेड़ बंदी को लेकर एक वर्ष से चल रहे विवाद के कारण की गई है। गांव इब्राहिमाबाद के मजरा कोड़वा निवासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य 50 वर्षीय रामखेलावन पुत्र छोटेलाल पासी का मनियाखेड़ा गांव के निवासी नन्हू से खेत की मेड़ बांधने को लेकर करीब एक वर्ष से विवाद चल रहा था। शुक्रवार को रामखेलावन घर से पत्नी माया के साथ खेत की मेड़ बांधने के लिए गया था। जहां खेत के चारो ओर तार बांधने के लिए रामखेलावन खूंटा गाड़ रहा था। तभी पड़ाेसी खेत मालिक नन्हू से खेत की सीमा को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि नन्हू व उसके तीन साथियों ने मिलकर रामखेलावन पर कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। पास मौजूद माया पति को बचाने के लिए चीखती चिल्लाती गिड़गिड़ाती रही। लेकिन हमलारों ने एक न सुनी। बल्कि एक के बाद एक तब तक वार किया जब तक रामखेलावन ने दम नहीं तोड़ दिया। जिसके बाद चारों हमलावर वहां से भाग निकले। पुलिस ने मृतक की पत्नी व अन्य ग्रामीणों से घटना के बाबत पूछताछ की और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पत्नी माया ने बताया कि करीब एक वर्ष से मेड़ बांधने को लेकर नन्हू से विवाद चल रहा था। उसी का निस्तारण करने के लिए खेत के चारों ओर तार बांधने का काम कराने के लिए शुक्रवार को शुरुआत की थी। मृतक के दो पुत्र चार पुत्रियां है। कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है। पत्नी माया से तहरीर देने के लिए कहा गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने कहा कि मेड़ के विवाद में किसान की हत्या हुई है। जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जायेगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra