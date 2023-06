Unnao Accident News उन्‍नाव में गुरुवार को कानपुर-लखनऊ हाईवे पर एक साथ पांच वाहन टकरा गए। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई वहीं मह‍िला सह‍ित तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया। क्षत‍िग्रस्‍त वाहनों को सड़क से हटाकर ट्रैफ‍िक सुचारु रुप से शुरु कराया।

Unnao Accident: उन्‍नाव में सड़क हादसा, एक की मौत, तीन घायल

उन्नाव, जेएनएन। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर दही क्षेत्र में वशीरतगंज के पास ट्रक-डंपर लोडर व बाइक सहित पांच वाहन टकरा गए। ट्रक से कुचलकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहनों के टकराने से हाईवे पर करीब एक घंटे जाम के हालात रहे। क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर पुलिस ने यातायात सामान्य कराया। दही औद्योगिक एरिया में गुरुवार सुबह आठ बजे के करीब भूसी उतार कर वशीरतगंज लौट रहा ट्रक बसहा पुल के पास अचानक अनियंत्रित हो गया। इसी बीच कानपुर की ओर से आ रहे दो बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गए। टायर के नीचे आने से बाइक सवार आइमाखेड़ा अजगैन निवासी 50 वर्षीय सूर्यपाल की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार संदीप कहार निवासी रुपऊ गडार माखी घायल हो गया। इस दौरान झांसी से लखनऊ की ओर जा रहा तेज रफ्तार डंपर भी ट्रक से टकराकर विपरीत दिशा में बने एक मकान के बाहरी हिस्से से टकरा गया। वहीं, कानपुर की ओर जा रहा एक लोडर भी डंपर से टकरा गया। हादसे में मकान स्वामिनी रामेश्वरी निवासी दरबारी खेड़ा अजगैन व एक अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। डंपर झांसी से डस्ट लेकर अजगैन क्षेत्र जा रहा था। दही व अजगैन थाने की पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। इस दौरान जाम लग गया, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर किनारे करवाया। एक घंटे बाद तब यातायात बहाल हुआ।

Edited By: Prabhapunj Mishra