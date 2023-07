यूपी के उन्‍नाव में अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते फैक्‍ट्री धूं-धूंकर आग की लपटें उठने लगीं। सूचना पहुंची दमकल ने पांच घंटे की कड़ी मशक्‍कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी शिवराम यादव ने बताया कि फैक्ट्री मनमाने तरीके से चल रही थी आग बुझाने की कोई संसाधन उपलब्ध नहीं मिले।

Fire In Unnao: उन्‍नाव के अकरमपुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग

उन्नाव, जेएनएन। औद्योगिक क्षेत्र अकरमपुर स्थित एसआरपी (ग्लू) केमिकल फैक्ट्री में बुधवार देर रात सवा दो बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक दमकल पहुंचती, पूरी फैक्ट्री धू-धूकर जलने लगी। करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद सुबह सवा सात बजे आग पर काबू पाया गया। अकरमपुर स्थित एसआरपी एडेसिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में मंगलवार देर रात आग लगने पर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने सूचना अग्निशमन को दी। अग्निशमन अधिकारी शिवराम यादव ने बताया कि 2.24 पर वह टीम के साथ पहुंचे। आग की भयावहता को देखते हुए कानपुर से संपर्क किया गया। बीघापुर, पुरवा व कानपुर नगर से दमकल की लगभग आठ गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सुबह आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन अधिकारी शिवराम यादव ने बताया कि फैक्ट्री मनमाने तरीके से चल रही थी आग बुझाने की कोई संसाधन उपलब्ध नहीं मिले। यहां तक कि स्थाई या अस्थाई एनओसी भी फैक्ट्री मालिक द्वारा नहीं ली गई। फैक्ट्री मालिक शुक्लागंज निवासी संदीप शुक्ला को नोटिस देकर स्पष्टीकरण लिया जाएगा। लाखों के नुकसान की बात सामने आई है।

