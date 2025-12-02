उन्नाव में डस्ट लदा ट्रक अनियंत्रित हो पलटा, तीन घंटे तक हाईवे पर लगा रहा जाम
उन्नाव में कानपुर-लखनऊ हाईवे पर डस्ट से लदा ट्रक मवेशी को बचाने में पलटा, जिससे तीन घंटे तक जाम लगा रहा। अजगैन के पास हुई इस घटना में ट्रक डिवाइडर फांदकर दूसरी लेन में चला गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर यातायात सामान्य कराया।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। कानपुर-लखनऊ हाईवे पर अजगैन के बिचपरी गांव के पास मवेशी को बचाने में डस्ट से लदा ट्रक अनियंत्रित हो डिवाइडर फांदकर दूसरी लेन में पलट गया। करीब तीन घंटे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। दो क्रेन की मदद से पुलिस ने ट्रक को सड़क से हटवाकर आवागमन सामान्य कराया।
कानपुर से डस्ट लेकर एक ट्रक लखनऊ की ओर जा रहा था। अजगैन क्षेत्र पहुंचने पर एक मवेशी सड़क पार करने लगा उसे बचाने की कोशिश में मंगलवार सुबह करीब छह बजे चालक ने नियंत्रण खो दिया। ट्रक कानपुर की लेन से डिवाइडर फांदकर कर लखनऊ की लेन में चला गया और पलट गया।
सड़क पर डस्ट बिखर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया। लगभग 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाई पर वह ट्रक को उठा न सकी। इस पर दूसरी क्रेन मंगवाई गई। दोनों क्रेनों की मदद से ट्रक को सड़क से हटाकर किनारे कराया गया। इस दौरान लखनऊ व कानपुर दोनों लेन पर लगभग तीन घंटे तक जाम लगा रहा।
लगभग तीन किलोमीटर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह करीब नौ आवागमन सामान्य हो सका। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर आवागमन सामान्य कराया गया है।
