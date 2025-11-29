साइबर अपराधियों का नया जाल, डाउनलोड की बैंक अकाउंट की फाइल; खाते से हो गए 13 लाख रुपये पार

जागरण संवाददाता, उन्नाव। साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए हर तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। साइबर टीम द्वारा लगातार जागरूकता के बाद भी लोग गलती कर अपनी कमाई साइबर अपराधियों को दे बैठते हैं। सदर क्षेत्र के हिरन नगर निवासी मदन मोहन की एक छोटी सी गलती से उनके खाते से साइबर अपराधियों ने 13 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर टीम ने समय रहते कार्रवाई कर बैंक की मदद से खातों को फ्रीज करा पांच लाख की रकम होल्ड करा दी। शुक्रवार को यह रकम पीड़ित को वापस दिलाई गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हिरन नगर मुहल्ला निवासी मदन मोहन का खाता यूनियन बैंक आफ इंडिया में है। 25 नवंबर 2025 की दोपहर उनके वाट्सएप पर इसी बैंक से संबंधित एपीके फाइल भेजी गई। मदन मोहन ने बिना सोचे समझे फाइल खोली ही नहीं उसे डाउन लोड भी कर लिया। इसके बाद साइबर ठगों ने जाल में फंसा कर उन्हें एक ओटीपी भेजी और नंबर की जानकारी भी कर ली। दो से तीन घंटे बाद उनके खाते से 13 लाख रुपये कट गए।