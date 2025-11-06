गुणवत्ताहीन काम का भुगतान रोकने पर ठेकेदारों ने जिला पंचायत के 3 इंजीनियरों को पीटा, भारी फोर्स तैनात

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:16 PM (IST)

    जिला पंचायत में गुणवत्ताहीन कार्य के भुगतान को रोकने पर ठेकेदारों ने तीन इंजीनियरों के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद जिला पंचायत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इंजीनियरों और ठेकेदारों के बीच गुणवत्ता को लेकर पहले से ही विवाद था, जिसके चलते यह घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला पंचायत कार्यालय में तीन अभियंताओं को ठेकेदारों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। कई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान करने का अभियंताओं पर दबाव बना रहे थे। अभियंताओं के भुगतान संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर न करने पर गुरुवार दोपहर तीन बजे कुछ ठेकेदारों ने कार्यालय परिसर में ही अभियंताओं को पीट दिया।

    अभियंताओं ने मामले की जानकारी अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका मिश्रा को दी। उन्होंने उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देने के बाद अभियंताओं को लेकर कोतवाली पहुंच गईं। चर्चा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठेकेदारों ने अभियंताओं के साथ मारपीट की।

    घटना के बाद जिला पंचायत में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गया। वहीं, अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि वह कोतवाली पहुंचकर ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दे रही हैं।