गुणवत्ताहीन काम का भुगतान रोकने पर ठेकेदारों ने जिला पंचायत के 3 इंजीनियरों को पीटा, भारी फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता, उन्नाव। जिला पंचायत कार्यालय में तीन अभियंताओं को ठेकेदारों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। कई ठेकेदार गुणवत्ताहीन कार्य का भुगतान करने का अभियंताओं पर दबाव बना रहे थे। अभियंताओं के भुगतान संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर न करने पर गुरुवार दोपहर तीन बजे कुछ ठेकेदारों ने कार्यालय परिसर में ही अभियंताओं को पीट दिया।

अभियंताओं ने मामले की जानकारी अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका मिश्रा को दी। उन्होंने उच्चाधिकारियों को मामले की जानकारी देने के बाद अभियंताओं को लेकर कोतवाली पहुंच गईं। चर्चा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठेकेदारों ने अभियंताओं के साथ मारपीट की।