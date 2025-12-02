Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्नाव में 17 साल की लड़की से गैंगरेप, पूर्व प्रधान समेत गांव के ही तीन लोगों पर आरोप

    By Mohit Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    बिहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि कोर्ट में शिकायती पत्र देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:30 बजे उसकी 17 वर्षीय भांजी नित् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। क्षेत्र के एक गांव की महिला ने कोर्ट की मदद से पूर्व प्रधान समेत तीन पर नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, जिस पर कोर्ट की मदद लेनी पड़ी। वहीं गांव में जमीन विवाद में आरोप लगाने की चर्चा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि कोर्ट में शिकायती पत्र देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:30 बजे उसकी 17 वर्षीय भांजी नित्यक्रिया को गई थी। तभी गांव के ही पूर्व प्रधान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर भांजी को रोक लिया और सुनसान जगह पर खींचकर दुष्कर्म किया। घर आकर भांजी ने आपबीती बताई।

    इस पर पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने पर उच्चाधिारियों को पीड़ा बताई, इसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट ने वाद पर सुनवाई करते हुए बिहार थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।

    एसओ राहुल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान समेत तीन पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। शीघ्र कलमबंद बयान कराए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों में जमीन विवाद को लेकर आरोप लगाए जाने की चर्चा है।