उन्नाव में 17 साल की लड़की से गैंगरेप, पूर्व प्रधान समेत गांव के ही तीन लोगों पर आरोप
बिहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि कोर्ट में शिकायती पत्र देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:30 बजे उसकी 17 वर्षीय भांजी नित् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उन्नाव। क्षेत्र के एक गांव की महिला ने कोर्ट की मदद से पूर्व प्रधान समेत तीन पर नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है। उसका आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, जिस पर कोर्ट की मदद लेनी पड़ी। वहीं गांव में जमीन विवाद में आरोप लगाने की चर्चा है।
बिहार क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि कोर्ट में शिकायती पत्र देकर बताया कि 20 अक्टूबर 2025 की शाम 7:30 बजे उसकी 17 वर्षीय भांजी नित्यक्रिया को गई थी। तभी गांव के ही पूर्व प्रधान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर भांजी को रोक लिया और सुनसान जगह पर खींचकर दुष्कर्म किया। घर आकर भांजी ने आपबीती बताई।
इस पर पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस के मुकदमा दर्ज करने पर उच्चाधिारियों को पीड़ा बताई, इसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कोर्ट ने वाद पर सुनवाई करते हुए बिहार थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
एसओ राहुल सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर पूर्व प्रधान समेत तीन पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। शीघ्र कलमबंद बयान कराए जाएंगे। वहीं ग्रामीणों में जमीन विवाद को लेकर आरोप लगाए जाने की चर्चा है।
