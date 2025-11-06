बच्चे की हत्या के 66 दिन बाद हत्यारोपी के पिता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र के गगनीखेड़ा गांव में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के 66 दिन बाद मुख्य आरोपित अशोक के 80 वर्षीय वृद्ध पिता हीरालाल की बुधवार रात लगभग दो बजे घर में घुसकर गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वजन ने गांव के सोनू, राजकुमार, महेश, गोविंद, जितेंद्र, अमन, संतोष, मनोज व मंटानी को नामजद कर तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।

गगनीखेड़ा गांव में अगस्त माह में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस से हुई शिकायत से खीझे दबंगों ने 31 अगस्त की देर रात गगनीखेड़ा में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। सीने में गोली लगने से सोनू के 10 वर्षीय बेटे अजीत की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने दिवंगत बच्चे के पिता सोनू की तहरीर पर छह नामजद अशोक, विनोद, अमित, सूरज, लल्लू, सुरेश निषाद व दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।