बच्चे की हत्या के 66 दिन बाद हत्यारोपी के पिता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
एक बच्चे की हत्या के 66 दिन बाद, आरोपी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश जारी है। पुलिस सभी संभावित कोणों से मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, उन्नाव। गंगाघाट क्षेत्र के गगनीखेड़ा गांव में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के 66 दिन बाद मुख्य आरोपित अशोक के 80 वर्षीय वृद्ध पिता हीरालाल की बुधवार रात लगभग दो बजे घर में घुसकर गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्वजन ने गांव के सोनू, राजकुमार, महेश, गोविंद, जितेंद्र, अमन, संतोष, मनोज व मंटानी को नामजद कर तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है।
गगनीखेड़ा गांव में अगस्त माह में युवती के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस से हुई शिकायत से खीझे दबंगों ने 31 अगस्त की देर रात गगनीखेड़ा में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। सीने में गोली लगने से सोनू के 10 वर्षीय बेटे अजीत की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने दिवंगत बच्चे के पिता सोनू की तहरीर पर छह नामजद अशोक, विनोद, अमित, सूरज, लल्लू, सुरेश निषाद व दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।
कुछ दिन बाद पुलिस मुठभेड़ पैर में गोली लगने से मुख्य हत्यारोपित अशोक व विवेचना में फंसे संभरखेड़ा निवासी साकेत घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों को जेल भेजा था। इसके अलावा छह-सात अन्य आरोपित भी जेल जा चुके थे। मुख्य हत्यारोपित अशोक के 80 वर्षीय पिता हीरालाल अपनी बेटी सरला के घर पर थे। रात लगभग दो बजे कुछ लोग घर में घुसे और हीरालाल की गर्दन से सटाकर गोली मार दी।
खून से लथपथ हालत में वृद्ध को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सीओ सिटी दीपक यादव व कोतवाल अजय सिंह ने घटनास्थल पर जाकर जांच की और नामजद आरोपितों की तलाश में दबिश देने शुरू की है। चर्चा है कि बच्चे की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारोपित अशोक के पिता की हत्या की गई।
