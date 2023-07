मीरपुर छावनी कानपुर का रहने वाला 18 वर्षीय मोतसिन आलम पुत्र मुश्ताक अहमद अपने दोस्त रमजान अयान कामरान अफरान तबरेज असलान शाहरुख सभी निवासी मीरपुर कैंट के साथ गंगा नहाने गया था। दोस्तों के साथ गंगा नहाने के दौरान वह गहरे पानी में जाकर डूब गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसके शव को न‍िकाला।

गंगा में नहाने गए युवक की डूबकर मौत।

शुक्लागंज (उन्नाव), संवाद सहयोगी। पुराने गंगापुल के नीचे बने घाट पर सात दोस्तों के साथ गंगा नदी में नहा रहा युवक डूब गया। इससे उसकी मौत हो गई। गोताखार एक घंटे बाद उसे निकाल सके। घटना शनिवार शाम लगभग 4:45 बजे की बताई जा रही है। दोस्‍तों के साथ गंगा नहाने गया था युवक मीरपुर छावनी कानपुर का रहने वाला 18 वर्षीय मोतसिन आलम पुत्र मुश्ताक अहमद अपने दोस्त रमजान, अयान, कामरान, अफरान, तबरेज, असलान, शाहरुख सभी निवासी मीरपुर कैंट के साथ गंगा नहाने गया था। दोस्तों के साथ गंगा नहाने के दौरान वह गहरे पानी में जाकर डूब गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों ने खोजकर न‍िकाला पुलिस ने गोताखोरों को लगा दिया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोर उसे खोजकर निकाल लाए। गंगाघाट कोतवाल चंद्रकांत सिंह ने बताया कि स्वजन उसे लेकर कानपुर के उर्सला अस्पताल गए थे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

