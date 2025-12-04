Language
    सर्दी ने बढ़ाई मुसीबत, बढ़ी आंखाें में खुजली की समस्या; बचने के ल‍िए करें ये काम

    By Satya Prakash Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में आंखों में खुजली की समस्या आम है, जिसका मुख्य कारण शुष्क हवा और नमी की कमी है। हीटर के इस्तेमाल से भी यह समस्या बढ़ सकती है। बचाव के ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मौसम के बदलाव का असर आंखों पर भी दिखाई पड़ रहा है। सर्दी के कारण आंखों में खुजली की समस्या से पीड़ित सौ से अधिक मरीज मेडिकल कालेज के अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं।

    नेत्र चिकित्सक डॉ. अमित राव ने बताया कि ठंड के कारण आखों में खुजली की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसके प्रमुख लक्षणों में आंखों से लगातार पानी बहना, सूजन, लाल होना तथा बार-बार खुजलाने की इच्छा हैं। कुछ मरीजों में सर्दी के कारण एलर्जी की भी समस्या होती है। ऐसे मरीजों में यह समस्या आंखों में भी इन्हीं लक्षणों के साथ दिखाई देती है।

    उन्हाेंने बताया कि अगर किसी भी प्रकार की आंखों में समस्या है, तो उसे नजरंदाज न करें। आंखों को रगड़ने से समस्या बढ़ जाती है। आंखों में गंदगी दिखाई देने पर उसे सूती कपड़े से भिगोकर हल्के हाथ से साफ करें। अपने मन से आंखों में कोई भी दवा डालने से बचें। मेडिकल कालेज अस्पताल में आंखों की जांच व दवाएं दोनों निश्शुल्क उपलब्ध हैं।