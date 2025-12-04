संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मौसम के बदलाव का असर आंखों पर भी दिखाई पड़ रहा है। सर्दी के कारण आंखों में खुजली की समस्या से पीड़ित सौ से अधिक मरीज मेडिकल कालेज के अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं।

नेत्र चिकित्सक डॉ. अमित राव ने बताया कि ठंड के कारण आखों में खुजली की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसके प्रमुख लक्षणों में आंखों से लगातार पानी बहना, सूजन, लाल होना तथा बार-बार खुजलाने की इच्छा हैं। कुछ मरीजों में सर्दी के कारण एलर्जी की भी समस्या होती है। ऐसे मरीजों में यह समस्या आंखों में भी इन्हीं लक्षणों के साथ दिखाई देती है।