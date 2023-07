Sultanpur: वाह रे प्रशासन! गोलोकवासी को जिला बदर का फरमान, दो साल पहले आरोपी की हो चुकी है मौत

कादीपुर कोतवाल रवि कुमार सिंह का कहना है कि वर्ष 2019 में वरुण के आपराधिक रिकॉर्ड की रिपोर्ट भेजी गई थी। उसकी मौत की सूचना भी एसडीएम को दी गई थी। एडीएम मनोज पांडेय का कहना है कि गुंडा एक्ट में कोर्ट को रिपोर्ट दी जाती है न की एसडीएम को। वरुण से संबंधित रिपोर्ट मंगवाने के लिए निर्देशित किया है।

दिवंगत को जिले से बाहर जाने का फरमान सुनाया गया।

सुलतानपुर, जागरण संवाददाता। प्रदेश में अपराध नियंत्रण के दावे के बीच कभी पुलिस के मुंह से ठांय-ठांय तो कभी फर्जी मुठभेड़ के मामले सामने आते रहते हैं। यहां के पुलिस-प्रशासन ने इससे भी दो हाथ आगे बढ़कर अजीबोगरीब कारनामा कर दिखाया। उसने गोलोकवासी (दिवंगत) को जिले से बाहर जाने का फरमान सुना डाला। यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी है। जिम्मेदार अधिकारी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं, वे जांच व कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सूची में शामि‍ल शख्‍स की 2021 में हो चुकी है मौत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय ने दस बदमाशों को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। जयसिंहपुर के सियराभारी के सुरेंद्र यादव, गंगेव के आदिल, गोसाईंगंज के जोलीमीरगंज के बब्बे सिंह व रामदासपुर के आकाश सिंह उर्फ मोनू, अखंडनगर के टिकरी के इंद्रमणि तिवारी, मोतिगरपुर कस्बे के दीपक मोदनवाल, कादीपुर कोतवाली के राइबीगो के सुरजीत, शिवम पांडेय, शुभम पांडेय और अंदारायपुर के वरुण सिंह का नाम शामिल है। इन्हें जनपद की सीमा से बाहर जाने का आदेश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय ने सुनाया है। इस सूची में शामिल वरुण सिंह की मौत वर्ष 2021 में सड़क हादसे में हो चुकी है। Sultanpur News: सुलतानपुर-वाराणसी हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने वृद्ध को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत ...तो 2019 की रिपोर्ट पर सुना दिया फैसला कादीपुर कोतवाल रवि कुमार सिंह का कहना है कि वर्ष 2019 में वरुण के आपराधिक रिकॉर्ड की रिपोर्ट भेजी गई थी। उसकी मौत की सूचना भी एसडीएम को दी गई थी। एडीएम मनोज पांडेय का कहना है कि गुंडा एक्ट में कोर्ट को रिपोर्ट दी जाती है, न की एसडीएम को। वरुण से संबंधित रिपोर्ट मंगवाने के लिए निर्देशित किया है। आने के बाद नाम सूची से खारिज कर दिया जाएगा। जिला बदर संबंधी आदेश का तामीला कराते समय जब पुलिस को जानकारी दी गई तो वरुण की मौत होने के बारे में पता चला। अभियोजन अधिकारी अंजनी पांडेय कहते हैं कि पुराने मामलों में अद्यतन रिपोर्ट मंगवाए जाने का आग्रह कोर्ट से किया जाता है। सही स्थिति के बारे में फाइल देखने के बाद ही बताया जा सकता है।

