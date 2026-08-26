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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंटेनर में फंदे से लटका मिला ड्राइवर का शव, खून से सनी थी कमीज

By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Wed, 26 Aug 2026 11:14 AM (IST)

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर एक ट्रक चालक का शव कंटेनर में फंदे से लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।

इसी कंटेनर में मिला ड्राइवर का शव।

इसी कंटेनर में मिला ड्राइवर का शव।

HighLights

  1. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप पर मिला ट्रक चालक का शव।

  2. कंटेनर में फंदे से लटका था शव, मुंह से निकला था खून।

  3. पुलिस हत्या-आत्महत्या दोनों पहलुओं पर कर रही है जांच।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर बुधवार सुबह ट्रक चालक का शव कंटेनर में रस्सी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। चालक के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी कमीज भी खून से सनी थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक की जेब से मोबाइल फोन और करीब डेढ़ हजार रुपये बरामद किए हैं। मृतक की पहचान जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सीला निवासी ओमप्रकाश (43) पुत्र देवीदास के रूप में हुई।

सुबह एयर स्ट्रिप पर ट्रक खड़ा देखकर आस-पास के लोगों की नजर कंटेनर में लटके शव पर पड़ी। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। थानाध्यक्ष अखंडदेव मिश्रा टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

सुसाइड का लग रहा मामला- पुलिस

जांच के बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चालक की मौत को लेकर पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

हालांकि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी। परिवारजन को सूचना दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य बिंदुओं की पड़ताल कर रही है।

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