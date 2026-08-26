पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कंटेनर में फंदे से लटका मिला ड्राइवर का शव, खून से सनी थी कमीज

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर बुधवार सुबह ट्रक चालक का शव कंटेनर में रस्सी के फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। चालक के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी कमीज भी खून से सनी थी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मृतक की जेब से मोबाइल फोन और करीब डेढ़ हजार रुपये बरामद किए हैं। मृतक की पहचान जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के सीला निवासी ओमप्रकाश (43) पुत्र देवीदास के रूप में हुई।