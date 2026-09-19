सुलतानपुर में जंगली सुअर ने 4 लोगों पर किया हमला, एक की मौत
सुलतानपुर में जंगली सुअरों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें
HighLights
जंगली सुअरों ने चार ग्रामीणों पर हमला किया, एक की मौत।
उमरी, कमनापुर सहित कई गांवों में दहशत का माहौल।
वन विभाग और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। उमरी और कमनापुर समेत दो अन्य गांवों में जंगली सुअरों ने चार लोगों पर हमला कर दिया। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक किशोर सहित तीन लोगों की हालत गंभीर है। घटनाओं के बाद से ग्रामीण दहशत में हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। सूचना के आधार पर वन विभाग और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।
उमरी गांव निवासी रवींद्र यादव शुक्रवार की शाम घर से खेत देखने के लिए गए थे। इसी दौरान जंगली सुअर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में उनका इलाज जारी है।
उधर, शनिवार सुबह कमनापुर गांव निवासी 55 वर्षीय उदय राज पाल सुबह खेत में जानवरों के लिए चरी काटने गए थे। इसी बीच झाड़ियों से निकले जंगली सुअर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग आ गए लेकिन, हमले में उदय बुरी तरह जख्मी हो गए। स्थानीय लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर खेतों में पहुंच गए। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी पहुंची। टीम ने सर्च अभियान शुरू किया है। हालांकि, समाचार लिखे जाने तक कोई जंगली सुअर पकड़ा नहीं जा सका।
उपजिलाधिकारी संदीप यादव, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि ग्रामीणों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सचेत किया जा रहा है।
जागकर काट रहे रात
डर का आलम यह है कि लोग रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। अंधेरा होने के बाद लोग अपने खेतों की तरफ जाने में भी डर रहे हैं। खेलकूद के बजाय गांव के बच्चे भी घरों में ही कैद हैं। लोग बच्चों को अकेले स्कूल भेजने में भी डर रहे हैं।
परसौहां में किशोर और उदयपुर में एक अन्य घायल
परसौहां गांव में 14 वर्षीय प्रिंस पर भी सुअरों ने हमला किया। प्रिंस ने खरपतवार के बीच छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हालांकि, उसे गहरी चोटें आई हैं। इसी तरह उदयपुर निवासी विवेक पाल सुबह शौच के लिए गए थे। उनके ऊपर भी सुअरों ने हमला कर दिया। बिरसिंहपुर स्थित सौ बेड अस्पताल में उनका इलाज जारी है। उमरी, परसौंहा, उदयपुर, कमनापुर समेत आधा दर्जन गांवों के लोग डर के साये में हैं।
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