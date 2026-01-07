सुलतानपुर में घट गए तीन लाख 16 हजार वोटर, दावों व आपत्तियों के निस्तारण के एईआरओ तैनात

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत विधान सभा निर्वाचन की अनंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी गई। इस सूची में तीन लाख 16 हजार 947 मतदाता कम हो गए हैं। 2025 की मतदाता सूची में 18 लाख 43 हजार 789 मतदाता थे, जबकि एसआईआर सूची में इनकी संख्या 15 लाख 26 हजार 842 हो गई है। मतदाताओं को अपना नाम देखने के लिए सभी बूथों पर सूची को उपलब्ध करा दिया गया है।

केशकुमारी राजकीय बालिका इंटर कालेज मतदान केंद्र पर एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी ने सभी बीएलओ के साथ मतदाता सूची का प्रकाशन किया। जो लोग मतदाता नहीं बन सके हैं या मतदाता सूची में कोई त्रुटी है, अथवा किसी नाम पर आपत्ति है तो वे छह फरवरी तक फार्म छह, सात व आठ जमा कर सकते हैं।

एसआईआर अभियान के दौरान 58 हजार 707 मतदाता मृतक व 30 हजार 591 डुप्लीकेट श्रेणी में पाए गए हैं। इस तरह दो लाख 58 हजार 240 वे व्यक्ति हैं, जो गणना प्रपत्र नहीं भरे हैं। 50 एईआरओ को दिया गया प्रशिक्षण दावों, आपत्तियों व जारी नोटिस के प्रकरण को निस्तारित करने के लिए 50 अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की तैनाती की गई है। उन्हें मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षित किया गया। 2003 की मतदाता सूची से संबंधित दस्तावेज सहित विभिन्न बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए उन्हें विस्तार से बताया गया।

इस तरह अब एसआईआर से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए पांच उप जिलाधिकारियों सहित 80 कार्मिकों की तैनाती हो गई है, ताकि मतदाताओं को कोई असुविधा न हो। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल ने शाम को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रकाशित मतदाता सूची की साफ्ट कापी उपलब्ध कराई।