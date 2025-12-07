एक महीने का इंतजार खत्म! सुलतानपुर की इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल कल से होगी शुरू

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। एक माह से इंतजार कर रहे जिले के हजारों गन्ना कृषकों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। सोमवार को इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल का पहिया कल हवन–पूजन और डोंगल पूजा के बाद घूमेंगा। मिल प्रबंधन के अनुसार सुबह 11 बजे विधि-विधान से पूजन के उपरांत पेराई सत्र का शुभारंभ किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चीनी मिल के 42वें पेराई सत्र का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, जिलाधिकारी कुमार हर्ष, चीनी मिल उपाध्यक्ष रेनू सिंह और मिल प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद व मुख्य गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश शुक्ला व संचालक सदस्य मौजूद रहेंगे। मिल शुरू होने की खबर से किसानों में राहत तो है, लेकिन लंबे इंतजार ने नाराजगी भी बढ़ाई है।

मिल के भरोसे गन्ना बोने लायक नहीं अनुराग सिंह ने कहा मिल के भरोसे गन्ना बोना मुश्किल है, संचालन हर बार काफी देर से शुरू होता है। गया प्रसाद वर्मा बोले यदि समय से मिल चलती तो पेड़ी गन्ना बेचकर गेहूं की बुआई हो जाती, लेकिन अब देरी हो चुकी है।

मनोज कुमार वर्मा ने बताया पड़ोसी जनपद की मिल एक माह पहले से चल रही है, वहां के किसान गन्ना काटकर अब गेहूं की बोआई में जुटे हैं। अजय सिंह टुनटुन ने कहा पहले बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी, लेकिन उद्योग पुराना और जर्जर होने से किसान इस फसल से मुंह मोड़ रहे हैं।