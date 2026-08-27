प्रेम-हरियाली का अनमोल उपहार, सुलतानपुर में रक्षाबंधन पर पौधा रोप भाई-बहन देंगे प्रकृति संरक्षण का संदेश

सूर्यप्रताप सिंह, सुलतानपुर। रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने के साथ-साथ, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर है।

भाई-बहन के नाम लगाया गया पौधा प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक होने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण का अनमोल उपहार साबित होगा। सभी बहन इस बार राखी बांधने के उपरांत एक पौधा रोपित कर उसके संरक्षण का जिम्मा लेंगी, इससे पर्यावरण संतुलन तो कायम रहेगा साथ ही जीवन भर यादगार बना रहेगा।

वन विभाग की ओर से रक्षाबंधन वाटिका में 200 से अधिक भाई बहनों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए वन विभाग पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग ले रहा है। रक्षाबंधन वाटिका में भाई बहनों से पौधारोपण कराने के लिए वन विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में त्योहार को यादगार बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। विभाग की ओर से शहर में सभासदों के माध्यम से भाई बहनों को रक्षाबंधन वाटिका में बहनों को भाइयों संग आने के लिए आमंत्रित किया है।

इन प्रजातियों के रोपे जाएंगे पौधे रक्षाबंधन वाटिका में भाई बहन शीशम, सागौन, आम, अमरूद, महुआ, आंवला, नीबू, बेल, सहजन,पाकड़ आदि प्रजाति के पौध रोपेंगे। इन पौधों की देखरेख वनकर्मी निभाएंगे। सब कुछ ठीकठाक रहा तो रोपे गए पौधों को संरक्षित करने के बाद रक्षाबंधन वाटिका में हरियाली देखने को मिलेगी।