उत्‍तर प्रदेश के सुलतानपुर में शुक्रवार देर रात पुल‍िस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुल‍िस को देखते ही बदमाशों ने फायर‍िंग शुरु कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुल‍िस ने भी फायर‍िंग की। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ में एक पुल‍िसकर्मी भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के ल‍िए अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।

Sultanpur News: चार अंतरजनपदीय लुटेरों को मुठभेड़ के बाद पुल‍िस ने दबोचा

सुलतानपुर, जागरण संवाददाता। जयसिंहपुर व मोतिगरपुर पुलिस ने बीते दिनों हुई लूट की घटनाओं में शामिल चार अंतरजनपदीय लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश और सिपाही जख्मी हो गया। तीन लुटेरे जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। चार चक्का वाहन व बाइक सवार लुटेरे लूट व टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनके राजफाश को क्षेत्राधिकारी प्रशांत सिंह ने पुलिस की तीन टीमें गठित की थीं। खुद भी लगातार तीन दिन तक अगल बगल के जनपदों अम्बेडकरनगर व जौनपुर के बॉर्डर की निगरानी कर रहे थे। लुटेरों की शिनाख्त कर उनके सम्भावित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी। खाने पीने के शौकीन लुटेरों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब शुक्रवार की रात जिले की सीमा में प्रवेश किया तो पुलिस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सटीक सूचना पर पुलिस ने मोतिगरपुर में बगैर नम्बर की पल्सर पर सवार बदमाश शेर अली उर्फ शेरा को रोका तो वह फायर करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में वह पुलिस की गोली से घायल हो गया। वह इसी जिले के करौंदीकला का रहने वाला है। उसके द्वारा चलाई गई गोली से सिपाही जनार्दन यादव भी आंशिक रूप से जख्मी हो गए। इन्हे मोतिगरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसी गिरोह के अन्य तीन सदस्य स्कार्पियो वाहन पर सवार होकर जयसिंहपुर क्षेत्र में लूट करने जा रहे थे। पहले से सतर्क जयसिंहपुर कोतवाल प्रेम चन्द्र सिंह ने हमराहियों के साथ अलावलपुर के पास वाहन को जब रोकना चाहा तो लुटेरे फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उनको पकड़ लिया, जिनकी पहचान जौनपुर जिले के सरपतहा थाना अंतर्गत लौदा गांव के सुभाष गौतम,सन्दीप गौतम व मदारेपुर के आकाश गौतम के रूप में हुई। इनके पास से दो 315 बोर तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। सीओ ने बताया कि घायल बदमाश व सिपाही का इलाज चल रहा है।

