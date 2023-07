अमेठी जिले के भादर का असलम अपनी पहचान छिपाकर मुंबई के कंक्रीट मिक्सर प्लांट में सुपरवाइजर की नौकरी करता है। वहीं पर उसकी पहचान आजमगढ़ निवासी ट्रक चालक से हुई। दोनों एक ही किराये के कमरे में पिछले दस साल से रह रहे थे। एक साल पहले चालक परिवार को भी मुंबई ले गया। तब एक ही घर में वे किरायेदार के रूप में रहने लगे।

पुल‍िस ने कहा क‍ि मामले की छानबीन की जा रही है।

सुलतानपुर, संवाद सूत्र। अजय बन असलम ने मुंबई में रह रही युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। मामला आगे बढ़ा तो उसने शादी करने का इरादा कर लिया। ऐनवक्त हकीकत पता चलने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। इसके बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पहचान छ‍िपाकर करता था नौकरी अमेठी जिले के भादर का असलम अपनी पहचान छिपाकर मुंबई के कंक्रीट मिक्सर प्लांट में सुपरवाइजर की नौकरी करता है। वहीं पर उसकी पहचान आजमगढ़ निवासी ट्रक चालक से हुई। दोनों एक ही किराये के कमरे में पिछले दस साल से रह रहे थे। एक साल पहले चालक परिवार को भी मुंबई ले गया। तब एक ही घर में वे किरायेदार के रूप में रहने लगे। अजय स‍िंह नाम से बना रखी थी फेसबुक आइडी असलम ने अजय सिंह नाम से अपनी फेसबुक आइडी भी बना रखी थी। उसने साथी की पुत्री से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। शनिवार को वह उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले आया। पीड़ित पिता ने इस संबंध में थाने में बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई। उधर, भनक लगने पर खुद साले के साथ आरोपी के गांव पहुंचा। वहां उसके असली नाम का पता चला। साथ ही कोर्ट मैरिज करने के बारे में भी जानकारी मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्‍पणी; हम अवैध रिलेशनशिप के खिलाफ- लिव-इन में रह रही महिला को सुरक्षा देने से इनकार आधार कार्ड से खुली पोल, लोगों ने पीटा मंगलवार को दीवानी न्यायालय में आधार कार्ड के मिलान पर आरोपी की पोल खुल गई तो हंगामा मच गया। असलियत जानने के बाद युवती कोर्ट परिसर से भाग कर पीडब्लूडी कार्यालय के पास पहुंच गई। खोजते हुए पहुंचे युवक उसे जबरन बाइक पर बैठाने लगे। विरोध पर आसपास के लोगों ने उनको पकड़कर पीटा। कोतवाल राम आशीष उपाध्याय ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। अभी यहां कोई तहरीर नहीं दी गई है।

Edited By: Vinay Saxena