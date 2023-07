Sultanpur में फलफूल रहा नशे का अवैध कारोबार, स्कूल के सामने सुबह से मंडराने लगते हैं दलाल, तबाह कर रहे भविष्य

नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा है। युवा व किशोर इसका सेवन कर अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं। कुछ स्कूल-कालेजों के सामने सुबह से ही गिरोह के सदस्य मंडराने लगते हैं जो छात्रों को निशाना बनाते हैं। इसके कारण लगातार घटनाएं भी हो रही हैं। इसके बावजूद पुलिस या आबकारी विभाग प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक की भूमिका में है।

सुल्तानपुर, जागरण टीम: स्मैक, हेरोइन, गांजा जैसे नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहा है। युवा व किशोर इसका सेवन कर अपना भविष्य तबाह कर रहे हैं। कुछ स्कूल-कालेजों के सामने सुबह से ही गिरोह के सदस्य मंडराने लगते हैं, जो छात्रों को निशाना बनाते हैं। इसके कारण लगातार घटनाएं भी हो रही हैं। इसके बावजूद पुलिस या आबकारी विभाग प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय मूकदर्शक की भूमिका में है। 50 से 500 तक बिकती नशे की पुड़िया कस्बा निवासी देवनारायन, विपुल, रमाशंकर, शंभू बताते हैं कि नशे की पुड़िया 50 से लेकर 200 व 500 रुपये में अलग-अलग मात्राओं में कारोबारी बेचते हैं। कादीपुर रोड, ब्लाक चौराहे के बगल के मोहल्ले, खालिसपुर, छीतेपट्टी, गोशैसिंहपुर में इसकी बिक्री की जाती है। अवैध कारोबारियाें के तार अंतरप्रांतीय गिरोह से जुड़े हैं। पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत के कुछ जिलों से नशीले पदार्थाें की आपूर्ति हो रही है। हो चुकी हैं घटनाएं स्मैकिये दो लोगों को चाकू मार चुके हैं। सात साल की बच्ची को उठा ले गए थे। किसी की साइकिल चुराकर बेच लेना, किसी के घर में चोरी आम बात है। आए दिन घटनाएं होने से लोगों में खाैफ का माहौल है। होगी कड़ी कार्रवाई थानाध्यक्ष लक्ष्मीकांत मिश्र ने बताया कि नशे के कारोबारियों पर नजर रखी जा रही है। जो भी घटनाएं प्रकाश में आती हैं, उनमें त्वरित कार्रवाई की जाती है। जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।

