यूपी के इस जिले में फिर गरजा बुलडोजर, सीताकुंड में शिव मंदिर के पास अवैध कब्जा ढहाया

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सीताकुंड मुहल्ले में शिवजी के मंदिर के पास अवैध तरीके से किए जा रहे कब्जे को मंगलवार को राजस्व टीम ने बुलडोजर से ढहवा दिया। जागरण ने मंगलवार के अंक में ही सीताकुंड में अवैध निर्माण की सीएम से शिकायत खबर प्रकाशित की थी।

कानूनगो राम पाल मिश्र और लेखपाल अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर बुलडोजर से किए गए कब्जे को गिरवा दिया। इसी मुहल्ले के देवनाथ तिवारी ने इस अवैध कब्जे की मुख्यमंत्री से की थी। सीएम को लिखे पत्र में उन्हाेंने कहा था कि यहां 52 वर्षों से नीम के वृक्ष के नीचे शिवजी की मूर्ति स्थापित है।