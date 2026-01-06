यूपी के इस जिले में फिर गरजा बुलडोजर, सीताकुंड में शिव मंदिर के पास अवैध कब्जा ढहाया

Language
    By Surya Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:22 PM (IST)

    सुलतानपुर के सीताकुंड मुहल्ले में शिव मंदिर के पास किए गए अवैध कब्जे को राजस्व टीम ने बुलडोजर से ढहा दिया। जागरण ने इस अवैध निर्माण पर मुख्यमंत्री से ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सीताकुंड मुहल्ले में शिवजी के मंदिर के पास अवैध तरीके से किए जा रहे कब्जे को मंगलवार को राजस्व टीम ने बुलडोजर से ढहवा दिया। जागरण ने मंगलवार के अंक में ही सीताकुंड में अवैध निर्माण की सीएम से शिकायत खबर प्रकाशित की थी।

    कानूनगो राम पाल मिश्र और लेखपाल अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस टीम के साथ पहुंचकर बुलडोजर से किए गए कब्जे को गिरवा दिया। इसी मुहल्ले के देवनाथ तिवारी ने इस अवैध कब्जे की मुख्यमंत्री से की थी। सीएम को लिखे पत्र में उन्हाेंने कहा था कि यहां 52 वर्षों से नीम के वृक्ष के नीचे शिवजी की मूर्ति स्थापित है।

    यहां कब्जा कर इस धार्मिक स्थल पर लगे वृक्षों काे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका की ओर से अमृत वाटिका योजना से लाखों रुपये खर्च कर यहां समतलीकरण और पौधारोपण कराया गया था।