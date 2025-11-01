सुलतानपुर में हिस्ट्रीशीटर ने कमरे में गोली मारकर की आत्महत्या, LIC लूटकांड में था आरोपी
सुलतानपुर में एक हिस्ट्रीशीटर ने अपने कमरे में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह एलआईसी लूटकांड में आरोपी था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
संबादसूत्र, कूरेभार (सुलतानपुर)। शनिवार सुबह गलिबहा गांव में कादीपुर के एलआईसी लूटकांड के दोषी हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। पुलिस को मौके से तमंचा व कारतूस मिला है।
गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर दुर्गेश सिंह ऊर्फ मोनू पुत्र नरेंद्र सिंह के कमरे का दरवाजा सुबह नहीं खुला तो उसके भाई की पत्नी प्रधान के पास गई और उन्हें सूचना दिया। प्रधान मौके पर पहुंचे उन्होंने दरवाजा खटखटाया जब कोई आवाज नहीं आई तब उन्होंने सीढ़ी लगवाया।
झरोखे से देखा गया तो अंदर दुर्गेश मृत अवस्था में पड़ा था। उसके पास एक तमंचा भी पड़ा था। प्रधान ने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी विजयंत मिश्र ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकलवाया। बल्दीराय सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि उसके सीने में गोली लगी है।
वह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। हर पहलू पर जांच हो रही है। उसने क्यों सुसाइड किया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। मौके से तमंचा, दो कारतूस व मोबाइल फोन मिला है।
एलआईसी कार्यालय में डकैती का था आरोपित
कादीपुर में एलआईसी शाखा में एक सितंबर 2008 को दिन-दहाड़े डकैती हुई थी। असलहों से लैस बदमाश शाखा के गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड सत्य प्रकाश तिवारी की कनपटी पर रिवाल्वर सटाकर उसकी बंदूक छीन ली थी। अंदर घुस कर 13 लाख 15 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे। शाखा के तत्कालीन प्रबंधक ईश्वर देव सिंह ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कराया था। मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उसमें दुर्गेश आरोपित था। वो बाहर रह रहा था, 29 अक्टूबर को कोर्ट में आरोप तय होना था। इसलिए वह घर आया था।
कोर्ट में आरोप तय होने के बाद पांच को फैसला आना है। कयास लगाया जा रहा है कि सजा की डर से उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। आरोपित के ऊपर विभिन्न थानों में मारपीट ,छिनैती ,आर्म्स एक्ट व लूट समेत दस आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वह ब्रांडेड कपड़े व जूते पहनने का खास शौकीन था।
