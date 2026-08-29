तीन दशक बाद घर में जन्मी बेटी; DJ, ढोल और लग्जरी गाड़ियों का काफिला लेकर अस्पताल पहुंचा परिवार

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। 35 साल बाद परिवार में बिटिया का जन्म होने पर लोग खुशी से झुम उठे। इसके बाद डीजे के साथ पांच लक्जरी वाहन को सजाकर बिटिया को अस्पताल से लेकर घर गए। दरवाजे पर बिटिया की अगवानी कर स्वागत किया गया है।

कामतागंज के संदीप यादव का विवाह साल भर पहले संजू यादव से हुआ है। संदीप कामतागंज बाजार मे ट्रैवेलिंग और ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते है। वह मूलतः बदरुद्दीनपुर गांव के निवासी है जो पांच सालों से कामतागंज में निवास करते हैं।

लग्जरी गाड़ियों को सजाकर निकाला बिटिया का काफिला परिवार में साढ़े तीन दशक से बेटी का जन्म नहीं हुआ था। रक्षाबंधन के दिन सीएचसी संजू को प्रथम प्रसव में बिटिया का जन्म हुआ तो पिता सहित परिवार के लोग खुशी से झूम उठे। इसकी जानकारी पिता को हुई तो वह भी मौके पर पहुंचे।