सुलतानपुर में पूर्व विधायक के निजी सुरक्षाकर्मी के पैर में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गुरुवार की रात निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व विधायक संतोष पांडेय के निजी सुरक्षाकर्मी की बंदूक से अचानक चली गोली उसके पैर में लग गई। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया।

पूर्व विधायक संतोष पांडेय कोतवाली नगर के गोलाघाट इलाके में एक रिश्तेदार के घर राखी बंधवाने गये थे। जहां पर सीढ़ी चढ़ने के दौरान निजी सुरक्षाकर्मी अवधेंद्र मिश्र के हाथ से 12 बोर की रिपीटर बंदूक छुटकर गिर गई और गोली उसके पैर के अंगूठे में जा लगी। जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद उसे मेडिकल कालेज लाया गया।