सुलतानपुर में पूर्व विधायक के निजी सुरक्षाकर्मी के पैर में लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती
सुलतानपुर में पूर्व विधायक संतोष पांडेय के निजी सुरक्षाकर्मी अवधेंद्र मिश्र के पैर में दुर्घटनावश गोली लग गई। घायल सुरक्षाकर्मी को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है।
HighLights
पूर्व विधायक के सुरक्षाकर्मी के पैर में लगी गोली।
सीढ़ी चढ़ते समय बंदूक फिसलने से हुआ हादसा।
घायल सुरक्षाकर्मी को लखनऊ रेफर किया गया।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। गुरुवार की रात निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व विधायक संतोष पांडेय के निजी सुरक्षाकर्मी की बंदूक से अचानक चली गोली उसके पैर में लग गई। घायल सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया।
पूर्व विधायक संतोष पांडेय कोतवाली नगर के गोलाघाट इलाके में एक रिश्तेदार के घर राखी बंधवाने गये थे। जहां पर सीढ़ी चढ़ने के दौरान निजी सुरक्षाकर्मी अवधेंद्र मिश्र के हाथ से 12 बोर की रिपीटर बंदूक छुटकर गिर गई और गोली उसके पैर के अंगूठे में जा लगी। जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद उसे मेडिकल कालेज लाया गया।
पूर्व विधायक संतोष पांडेय ने बताया कि अवधेंद्र पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक वृज नारायण सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की प्राथमिक सूचना मिली है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि गोली कैसे चली है।