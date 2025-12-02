Language
    सीएचसी में छह साल से खराब पड़ा अस्पताल का जनरेटर, अंधेरे में हो रहा मरीजों का इलाज

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:58 PM (IST)

    सुलतानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले छह सालों से जनरेटर खराब है, जिससे मरीजों का इलाज अंधेरे में हो रहा है। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। अंधेरे में इलाज होने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है और मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    छह वर्ष से खराब पड़ा अस्पताल का जनरेटर।

    संवाद सूत्र, धनपतगंज (सुलतानपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जनरेटर पिछले छह वर्षों से खराब ही नहीं पड़ा है। उसके पुर्जे तक अलग हो गए हैं। इसके कारण अस्पताल में बिजली जाते ही सेवाएं बाधित हो जाती हैं। अंधेरे में मरीजों को परेशानी होती है। प्रसूति कक्ष, इमरजेंसी, ओपीडी और पैथोलॉजी जैसी आवश्यक सेवाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

    अस्पताल अधिकारी का कहना है कि यह जेनरेटर अब मरम्मत योग्य नहीं है। नए जनरेटर की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हुई, इसका काेई सटीक उत्तर दने के बजाय पत्र लिखने की बात कहकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं।

    अधीक्षक डॉ. अरुणेश सिंह ने बताया कि छह साल पहले जला जेनरेटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसे ठीक कर पाना संभव नहीं है। अस्पताल में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए जेनरेटर की स्थापना के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। कितनी बार छह वर्ष में भेजा गया, इसका जवाब उनके पास नहीं रहा।

    उधर, समाजसेवी धर्मेश मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अवध कुमार सिंह, समाजसेवी रामेश्वर मिश्रा, समाजसेवी डॉ. बलराम मिश्रा, जमुना प्रसाद पांडेय, व्यापारी बृजभूषण पांडेय, विमल कुमार पांडेय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जनरेटर की व्यवस्था कराने की मांग की है।