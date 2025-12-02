सीएचसी में छह साल से खराब पड़ा अस्पताल का जनरेटर, अंधेरे में हो रहा मरीजों का इलाज

संवाद सूत्र, धनपतगंज (सुलतानपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जनरेटर पिछले छह वर्षों से खराब ही नहीं पड़ा है। उसके पुर्जे तक अलग हो गए हैं। इसके कारण अस्पताल में बिजली जाते ही सेवाएं बाधित हो जाती हैं। अंधेरे में मरीजों को परेशानी होती है। प्रसूति कक्ष, इमरजेंसी, ओपीडी और पैथोलॉजी जैसी आवश्यक सेवाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

अस्पताल अधिकारी का कहना है कि यह जेनरेटर अब मरम्मत योग्य नहीं है। नए जनरेटर की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हुई, इसका काेई सटीक उत्तर दने के बजाय पत्र लिखने की बात कहकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। अधीक्षक डॉ. अरुणेश सिंह ने बताया कि छह साल पहले जला जेनरेटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसे ठीक कर पाना संभव नहीं है। अस्पताल में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए जेनरेटर की स्थापना के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। कितनी बार छह वर्ष में भेजा गया, इसका जवाब उनके पास नहीं रहा।