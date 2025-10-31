सुलतानपुर में अनियंत्रित होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी कार, एक की मौत और पांच घायल
सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक अनियंत्रित कार के गिरने से भीषण दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संवाद सूत्र, पारा बाजार (सुलतानपुर)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर लगभग दस फीट नीचे गिर गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई तथा पांच लोग घायल हो गए। यूपीडा कर्मियों ने सभी घायल को सीएचसी पहुंचाया। मृतक व घायल सभी आजमगढ़ के निवासी हैं। दुर्घटना का कारण चालक को नींद आना बताया जा रहा है।
बल्दीराय क्षेत्र से गुजरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 96.8 चकटेरी गांव के पास आजमगढ़ से एक ही परिवार के सात लोग छठ पूजा मनाकर कार से लखनऊ लौट रहे थे कि। रात लगभग पौने दस बजे चालक को एकाएक नींद आ जाने से कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए लगभग दस फीट नीचे पानी में जा गिरी।
दुर्घटना में आजमगढ़ के सरायखुर्द निवासी शुभम यादव पुत्र कैलाश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, कार में सवार गीता देवी पत्नी कैलाश यादव, नीतू यादव पुत्री कैलाश यादव, रवि यादव पुत्र गोलू यादव, विशाल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, काजल यादव पुत्री कैलाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।
यूपीडा कर्मियों ने पुलिस को जानकारी देते हुए सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देखते हुए सभी को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया।
वहीं, हादसे में एक दो माह की बच्ची बाल बाल बच गई। थाना प्रभारी नारद मुनि सिंह ने बताया कि मृतक के परिवारज को सूचना देते हुए सभी घायलाें को सीएचसी पहुंचाया गया।
