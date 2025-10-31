सुलतानपुर में अनियंत्रित होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी कार, एक की मौत और पांच घायल 

संवाद सूत्र, पारा बाजार (सुलतानपुर)। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर लगभग दस फीट नीचे गिर गई। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई तथा पांच लोग घायल हो गए। यूपीडा कर्मियों ने सभी घायल को सीएचसी पहुंचाया। मृतक व घायल सभी आजमगढ़ के निवासी हैं। दुर्घटना का कारण चालक को नींद आना बताया जा रहा है।

बल्दीराय क्षेत्र से गुजरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के माइलस्टोन 96.8 चकटेरी गांव के पास आजमगढ़ से एक ही परिवार के सात लोग छठ पूजा मनाकर कार से लखनऊ लौट रहे थे कि। रात लगभग पौने दस बजे चालक को एकाएक नींद आ जाने से कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए लगभग दस फीट नीचे पानी में जा गिरी।

दुर्घटना में आजमगढ़ के सरायखुर्द निवासी शुभम यादव पुत्र कैलाश यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, कार में सवार गीता देवी पत्नी कैलाश यादव, नीतू यादव पुत्री कैलाश यादव, रवि यादव पुत्र गोलू यादव, विशाल यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव, काजल यादव पुत्री कैलाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।