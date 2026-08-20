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सुलतानपुर के अपर जिला जज राम प्रताप सिंह राना का लखनऊ PGI में निधन, न्यायिक जगत में शोक की लहर

By Surya Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 04:05 PM (GMT+05:30)

सुलतानपुर दीवानी न्यायालय में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राना का लखनऊ एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान निधन हो गया।

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HighLights

  1. अपर जिला न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राना का निधन।

  2. लखनऊ एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली।

  3. सुलतानपुर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं ने दी श्रद्धांजलि।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। दीवानी न्यायालय में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राना का गुरुवार की सुबह निधन हो गया। वे एटा जिले के पुन्हारा गांव के मूल निवासी थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके ही न्याय कक्ष में बार बेंच की संयुक्त शोकसभा हुई। जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।


प्रांतीय न्यायिक सेवा से वर्ष 2006 में मुंसिफ बने राना फिरोजाबाद बुलंदशहर बाराबंकी व मिर्जापुर में मजिस्ट्रेट व सिविल जज रहे। उच्च न्यायिक सेवा में प्रोन्नत होने के बाद वे इटावा, प्रयागराज व सुलतानपुर में एडीजे रहे। यहां वे कक्ष संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी थे।

उनका परिवार एटा शहर के होली गेट छतरी कुंवा मोहल्ले में रहता है। 26 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ी तो लखनऊ एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का समाचार मिलने पर सिविल कोर्ट में शोक व्याप्त है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर बार ने अपनी साधारण सभा की बैठक समाप्त कर दिया।

न्यायिक कक्ष संख्या तीन में न्यायिक अधिकारियों अधिवक्ता व कर्मचारियों की संयुक्त शोक सभा आयोजित की गईं। जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत राठौर ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसमें एडीजे राकेश पांडेय, फैमली कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश फरहा मतलूब, श्याम मोहन जायसवाल, राकेश यादव, विजय कुमार गुप्त, सीजेएम नवनीत सिंह, एसीजेएम शुभम वर्मा, सिविल जज विभांशु सुधीर, एल्डर कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दुबे, शिवमंगल शुक्ला, नरोत्तम शुक्ला, अरविंद सिंह राजा, संतोष पांडेय सहित बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी कर्मचारियों व अधिवक्ता ने उपस्थित रहकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कहा कि उनके निधन से हुई क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती।