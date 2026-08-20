सुलतानपुर के अपर जिला जज राम प्रताप सिंह राना का लखनऊ PGI में निधन, न्यायिक जगत में शोक की लहर

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। दीवानी न्यायालय में कार्यरत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम प्रताप सिंह राना का गुरुवार की सुबह निधन हो गया। वे एटा जिले के पुन्हारा गांव के मूल निवासी थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके ही न्याय कक्ष में बार बेंच की संयुक्त शोकसभा हुई। जिसमें उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।



प्रांतीय न्यायिक सेवा से वर्ष 2006 में मुंसिफ बने राना फिरोजाबाद बुलंदशहर बाराबंकी व मिर्जापुर में मजिस्ट्रेट व सिविल जज रहे। उच्च न्यायिक सेवा में प्रोन्नत होने के बाद वे इटावा, प्रयागराज व सुलतानपुर में एडीजे रहे। यहां वे कक्ष संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी थे।

उनका परिवार एटा शहर के होली गेट छतरी कुंवा मोहल्ले में रहता है। 26 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ी तो लखनऊ एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का समाचार मिलने पर सिविल कोर्ट में शोक व्याप्त है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर बार ने अपनी साधारण सभा की बैठक समाप्त कर दिया।