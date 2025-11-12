सुल्तानपुर में वाराणसी फोरलेन के बाईपास पर खड़ी ट्रक में घुसी मिनी ट्रक, तीन घायल

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सुलतानपुर वाराणसी फोरलेन के हनुमानगंज बाईपास पर विकवाजितपुर गांव के पास बुधवार को बड़ी दुर्घटना हो गयी। खड़ी ट्रक मे पीछे से मालवाहक मिनी ट्रक घुसने से चालक व मां बेटे गंभीर रंप से घायल हो गये।

जौनपुर जिले के जफराबाद के रामनगर जमैथा निवासी आरती शुक्ला 49 अपने बेटे अनमोल शुक्ला 22 के साथ एक मालवाहन मिनी ट्रक पर सामान खरीदकर लखनॢऊ से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे। दोपहर के करीब वाराणसी फोरलेन हाइवे पर कोतवाली देहात के विकवाजितपुर गांव के पास मिनी ट्रक हाइवे किनारे खड़ी ट्रक मे घुस गया, जिस पर बैठी आरती शुक्ला और अनमोल शुक्ला तथा चालक सलमान 35 पुत्र समी उल्ला निवासी आदमपुर, धुरतली लोरपुर मुरादाबाद गंभीर रूप से घायल हो गया।

राहगीरों और,स्थानीय लोगों ने घायल मां बेटे को वाहन से दबाहर निकाला तथा वाहन मे फंसे चालक को स्टेयरिंग काटकर बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी भदैंया भेजा गया। जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।