    सुल्तानपुर में वाराणसी फोरलेन के बाईपास पर खड़ी ट्रक में घुसी मिनी ट्रक, तीन घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    सुलतानपुर-वाराणसी फोरलेन पर एक मिनी ट्रक, खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक महिला और उसका बेटा शामिल हैं, जो लखनऊ से सामान खरीदकर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और वाहनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सुलतानपुर वाराणसी फोरलेन के हनुमानगंज बाईपास पर विकवाजितपुर गांव के पास बुधवार को बड़ी दुर्घटना हो गयी। खड़ी ट्रक मे पीछे से मालवाहक मिनी ट्रक घुसने से चालक व मां बेटे गंभीर रंप से घायल हो गये।

    जौनपुर जिले के जफराबाद के रामनगर जमैथा निवासी आरती शुक्ला 49 अपने बेटे अनमोल शुक्ला 22 के साथ एक मालवाहन मिनी ट्रक पर सामान खरीदकर लखनॢऊ से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे।

    दोपहर के करीब वाराणसी फोरलेन हाइवे पर कोतवाली देहात के विकवाजितपुर गांव के पास मिनी ट्रक हाइवे किनारे खड़ी ट्रक मे घुस गया, जिस पर बैठी आरती शुक्ला और अनमोल शुक्ला तथा चालक सलमान 35 पुत्र समी उल्ला निवासी आदमपुर, धुरतली लोरपुर मुरादाबाद गंभीर रूप से घायल हो गया।

    राहगीरों और,स्थानीय लोगों ने घायल मां बेटे को वाहन से दबाहर निकाला तथा वाहन मे फंसे चालक को स्टेयरिंग काटकर बाहर निकाला। सभी को एंबुलेंस से सीएचसी भदैंया भेजा गया। जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    दुर्घटना के बाद देहात कोतवाली पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे मे लेकर थाने ले आई है। दूसरे वाहन का चालक भी मौके पर मौजूद मिला। देहात कोतवाल अखंडदेव ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। घायलों का इलाज कराया जा रहा है।