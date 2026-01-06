Language
    बार-बार रुककर अब नहीं पूछना पड़ेगा रास्ता, क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी हाईवे की पूरी जानकारी

    By Surya Pratap Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:29 PM (IST)

    यह पहल सड़क परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए की गई है। नेशनल हाईवे पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करने पर यात्रियों को राजमार्ग का नाम, ...और पढ़ें

    टांडा–बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरैता पाल्हीपुर के पास लगा क्यूआर कोड

    अभिषेक गुप्ता, जागरण सेमरी बाजार (सुलतानपुर)। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन विभाग की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। अब सड़क मार्ग पर लगाए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

    इस पहल से खासतौर पर दूर-दराज से आने वाले यात्रियों और तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। टांडा–बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरैता पाल्हीपुर के पास सड़क के दोनों किनारों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम, परियोजना की कुल दूरी व लागत, नजदीकी टोल प्लाजा की जानकारी और उसकी दूरी, मार्ग पर उपलब्ध सुविधाएं, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के संपर्क नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां तत्काल मिल जाएंगी।

    इस व्यवस्था से यात्रियों को रास्ते में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। विशेषकर रात के समय या अपरिचित मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी। एक ही स्कैन में सड़क परियोजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां मिलने से समय की भी बचत होगी और यात्रा अधिक सुरक्षित व सुगम बन सकेगी।

    लगा दिया गया क्यूआर कोड

    टांडा–रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना अभियंता विकल्प सिंह ने बताया कि क्यूआर कोड यात्रियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लगाया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि रात के अंधेरे या आपात स्थिति में यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें तुरंत सही जानकारी उपलब्ध हो सके।