बार-बार रुककर अब नहीं पूछना पड़ेगा रास्ता, क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी हाईवे की पूरी जानकारी

अभिषेक गुप्ता, जागरण सेमरी बाजार (सुलतानपुर)। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन विभाग की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। अब सड़क मार्ग पर लगाए गए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।

इस पहल से खासतौर पर दूर-दराज से आने वाले यात्रियों और तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। टांडा–बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिरैता पाल्हीपुर के पास सड़क के दोनों किनारों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन क्यूआर कोड को स्कैन करने पर यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम, परियोजना की कुल दूरी व लागत, नजदीकी टोल प्लाजा की जानकारी और उसकी दूरी, मार्ग पर उपलब्ध सुविधाएं, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के संपर्क नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां तत्काल मिल जाएंगी।