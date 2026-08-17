सुलतानपुर के शिवधाम बेलवाई में नाग पंचमी पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, 'बम-बम भोले' के जयकारे गूंजे

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन संयोग पर काशी-अयोध्या के मध्य बसे तथा आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकरनगर व सुलतानपुर की सीमाओं को स्पर्श करने वाले अखण्डनगर के प्राचीन शिवधाम बेलवाई स्थित श्री भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आस्था चरम पर रही।

मध्य रात्रि से ही ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष से परिसर गूंज उठा। भोर से पहले ही सरयू जल लेकर कांवड़ियों के जत्थे मंदिर पहुंचने लगे। सुबह 10 बजे तक स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष करीब एक किलोमीटर लंबी कतार लगी रही और लगभग 25 हजार श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से जलाभिषेक किया।

देवदीप मानव सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप मोदनवाल ने बताया कि विशेष संयोग के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर बनी रहने की संभावना है और देर शाम तक जलाभिषेक करने वालों की संख्या 60 हजार तक पहुंचने का अनुमान है। डीजे व गाजे-बाजे के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बना।