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सुलतानपुर के शिवधाम बेलवाई में नाग पंचमी पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, 'बम-बम भोले' के जयकारे गूंजे

By Devendra Shukla Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:56 PM (IST)

सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के दुर्लभ संयोग पर सुलतानपुर के शिवधाम बेलवाई स्थित भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा।

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HighLights

  1. सावन के तीसरे सोमवार-नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग।

  2. शिवधाम बेलवाई में 25 हजार भक्तों ने किया जलाभिषेक।

  3. देर शाम तक 60 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान।

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन संयोग पर काशी-अयोध्या के मध्य बसे तथा आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकरनगर व सुलतानपुर की सीमाओं को स्पर्श करने वाले अखण्डनगर के प्राचीन शिवधाम बेलवाई स्थित श्री भुवनेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आस्था चरम पर रही।

मध्य रात्रि से ही ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष से परिसर गूंज उठा। भोर से पहले ही सरयू जल लेकर कांवड़ियों के जत्थे मंदिर पहुंचने लगे। सुबह 10 बजे तक स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष करीब एक किलोमीटर लंबी कतार लगी रही और लगभग 25 हजार श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से जलाभिषेक किया।

देवदीप मानव सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप मोदनवाल ने बताया कि विशेष संयोग के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ दिनभर बनी रहने की संभावना है और देर शाम तक जलाभिषेक करने वालों की संख्या 60 हजार तक पहुंचने का अनुमान है। डीजे व गाजे-बाजे के बीच भक्तों का उत्साह देखते ही बना।

श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कलान एवं कांवड़िया संघ अर्शिया, जौनपुर ने विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं को भोजन कराया। निदेशक डॉ. वेद प्रकाश सिंह ‘राजू भइया’ व प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह स्वयं प्रसाद बांटते रहे। महादेव इंडस्ट्रीज के हनुमान अग्रहरि ने भीषण गर्मी में ठंडी लस्सी पिलाकर सेवा की।

डॉ. आरपी सिंह, जय प्रकाश सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, दिलीप मोदनवाल, आनंद प्रकाश सिंह, राजेश गिरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से व्यवस्था सुचारु रही।

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