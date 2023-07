लोहरामऊ गांव में दोपहर में तीन युवक दाई तारा तालाब किनारे महुए के पेड़ के नीचे साइफन पाइप पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच तेज बारिश के बीच वज्रपात होने से राजेश्वर उर्फ बंधन सतेन्द्र कुमार किशन कुमार चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पहुंचे गांववालों ने उनको सुलतानपुर मेडिकल कालेज पहुंचाया जहां चिकित्सक ने बंधन को मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद रोते-ब‍िलखते मृतक के पर‍िजन।

सुलतानपुर, जागरण टीम। गुरुवार की दोपहर बाद रुक-रुककर हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों ने धान की रोपाई तेज कर दी। इस बीच लोहरामऊ गांव में बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बैठे तीन युवक चपेट में आ गए। मौके पर एक की मौत हो गई। एक घंटे जमकर हुई बार‍िश लगभग एक घंटे तक जमकर बारिश हुई। इससे तापमान घट गया तो गर्मी का असर कम हुआ। तेज बारिश से जहां गन्ना व सब्जी की फसलों को काफी फायदा मिला, वहीं धान की रोपाई के लिए पानी का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। खेती-किसानी का काम तेज हो गया। आवागमन हुआ मुश्‍क‍िल जिला मुख्यालय के साथ ही भदैंया, लंभुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर, कूरेभार क्षेत्र में तेज बारिश होने से कुछ इलाकों मं जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। शहर का शास्त्रीनगर मुहल्ले में लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। Flood Alert In UP: कन्‍नौज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का अलर्ट, 12 प्रभावित गांवों में राजस्व टीमें रवाना ब‍िजली ग‍िरने से एक युवक की मौत भदैंया: लोहरामऊ गांव में दोपहर में तीन युवक दाई तारा तालाब किनारे महुए के पेड़ के नीचे साइफन पाइप पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच तेज बारिश के बीच वज्रपात होने से राजेश्वर उर्फ बंधन, सतेन्द्र कुमार, किशन कुमार चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। मौके पहुंचे गांववालों ने उनको सुलतानपुर मेडिकल कालेज पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने बंधन को मृत घोषित कर दिया। देहात कोतवाली प्रभारी कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि तहसील स्तर से पीड़ित परिवारों को मदद देने की कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Vinay Saxena