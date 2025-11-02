सुलतानपुर में लेखपाल संघ 15 नवंबर से करेगा आंदोलन, एसडीएम को सौंप दिया ज्ञापन
लेखपाल संघ ने 15 नवंबर 2025 से आंदोलन की घोषणा की है, क्योंकि उनकी कई मांगें वर्षों से लंबित हैं। तहसील समाधान दिवस पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान, पेंशन और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया गया।
जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। लेखपाल संघ ने वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान न होने पर 15 नवम्बर 2025 से आंदोलन पर जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने तहसील समाधान दिवस के दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।
संघ ने ज्ञापन में कहा है कि बीते नौ वर्षों से लेखपाल संवर्ग की प्रमुख मांग शैक्षणिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तन, प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों की पुरानी पेंशन, स्टेशनरी व विशेष वेतन भत्ते में वृद्धि, पदोन्नति के अवसरों में विस्तार लंबित हैं।
हसील अध्यक्ष लाल बहादुर श्रीवास्तव, तहसील मंत्री विपिन कुमार यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, उपमंत्री संतीश प्रसाद, कोषाध्यक्ष श्रीमती पूजा व ऑडिटर शिव कुमार मौजूद रहे।
