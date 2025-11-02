सुलतानपुर में लेखपाल संघ 15 नवंबर से करेगा आंदोलन, एसडीएम को सौंप दिया ज्ञापन

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। लेखपाल संघ ने वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान न होने पर 15 नवम्बर 2025 से आंदोलन पर जाने का ऐलान किया है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने तहसील समाधान दिवस के दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संघ ने ज्ञापन में कहा है कि बीते नौ वर्षों से लेखपाल संवर्ग की प्रमुख मांग शैक्षणिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तन, प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों की पुरानी पेंशन, स्टेशनरी व विशेष वेतन भत्ते में वृद्धि, पदोन्नति के अवसरों में विस्तार लंबित हैं।