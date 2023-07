Death Due To Jackfruit उत्‍तर प्रदेश के सुलतानपुर ज‍िले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां कटहल की सब्‍जी बनाने के ल‍िए दो दोस्‍त कटहल तोड़ने के ल‍िए गए। एक दोस्‍त पेड़ पर चढ़कर कटहल तोड़ने लगा। इसी दौरान कटहल नीचे खड़े दोस्‍त के स‍िर पर ग‍िरा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से हर कोई अचंभ‍ित है।

Death Due To Jackfruit: स‍िर पर कटहल ग‍िरने से मौत

सुलतानपुर (दोस्तपुर), जेएनएन। सिर पर कटहल गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे से हर कोई अवाक है। मामला दोस्तपुर क्षेत्र का है। गोशैसिंहपुर गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता कटहल के पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ पर चढ़कर एक अन्य युवक कटहल तोड़ रहा था। जैसे ही उसने तोड़ा, एक कटहल छिटककर नीचे खड़े विजय के सिर पर जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवारजन द्वारा उनको सीएचसी दोस्तपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बारे में जो भी सुन रहा है ताज्जुब मान रहा। एसओ का कहना है कि इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है।

