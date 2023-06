Sultanpur News: सुलतानपुर-वाराणसी हाइवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने वृद्ध को मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

Sultanpur Accident News सुलतानपुर में वाराणसी हाइवे पर गुरुवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने अन‍ियंत्र‍ित होकर सड़क क‍िनारे पैदल चल वृद्ध को टक्‍कर मार दी। वृद्ध को गंभीर हालत में अस्‍पताल ले जाया गया जहां डॉक्‍टरों ने मृत घोष‍ित कर द‍िया। स्‍वजन ने बताया क‍ि वृद्ध सब्‍जी लेने के ल‍िए बजार जा रहे थे। पुल‍िस ने अज्ञात वाहन के ख‍ि‍लाफ मुकदमा दर्ज क‍िया है।

Sultanpur News: सुलतानपुर में वाराणसी हाइवे पर हादसे के बाद मौजूद पुल‍िस

सुल्तानपुर, संवादसूत्र। सुलतानपुर वाराणसी हाइवे पर बुधवार की देर शाम को हाइवे पार कर रहे पैदल वृद्ध को ट्रक ने टक्कर दिया । परिजन व आसपास के लोग घायल को अस्पताल पहुंचाए जहां से लखनऊ ले जाते समय रास्ते मे वृद्ध की मौत हो गयी है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भाग निकला तथा हाइवे पर जाम लग गया है। बुधवार की देर शाम करीब आठ बजे सुलतानपुर वाराणसी हाइवे पर दोमुहा बाजार में ट्रक ने पैदल सड़क पार कर रहे वृद्ध को जोरदार टक्कर मार दिया। हाइवे के घटनास्थल पर ही वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसका हाथ पैर टूट गया। परिजन व आसपास के लोग घायल को सीएचसी भदैंया पहुंचाऐ जहां से जिला चिकित्सालय तथा फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय जगदीशपुर के पास घायल ने आधी रात को दम तोड़ दिया । मृतक की पहचान रामनेवाज प्रजापति 65 निवासी गांव अभियाकला के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद मृतक की पत्नी व तीन पुत्रों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजनों के अनुसार मृतक सब्जी लाने बाजार गया था जहां पर सड़क पार करते समय दुर्घटना हुई है। कोतवाली देहात पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर जांच पड़ताल मे जुटी हुई है। दुर्घटना के बाद मौके से ट्रक भाग निकला है। देहात कोतवाल कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर मिलने पर कार्रवायी की जाएगी ।

