जिले में 10 दिसंबर से शुरू होंगी परिषदीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, 1.94 लाख छात्र होंगे शामिल

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के कारण परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अब 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच दो पालियों में संपन्न कराई जाएंगी। हालांकि 13 दिसंबर को दो पालियों में होने वाली कक्षा पांच की परीक्षा की तिथि को बदलकर 16 दिसंबर कर दी गई है। पहले यह तिथि 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक निर्धारित की गई थी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता ने बताया कि अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी, 16 दिसंबर को सुबह पहली पाली (साढ़े नौ से साढ़े 11 बजे) में गणित और दूसरी पाली (साढ़े 12 से ढाई बजे) में कला व संगीत की परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम में सिर्फ यही दो बदलाव किए गए हैं।

बाकी सभी तिथियां और निर्देश पूर्ववत रहेंगे। नई समय सारिणी के अनुसार परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। कक्षा एक की परीक्षा पूरी तरह मौखिक होगी। दो से पांच में लिखित व मौखिक तथा कक्षा छह से आठ तक की परीक्षा केवल लिखित रूप में होगी। परीक्षा में परिषदीय विद्यालयों में नामांकित एक लाख 94 हजार 15 छात्र प्रतिभाग करेंगे। जिले में कुल 1456 प्राथमिक, 345 उच्च प्राथमिक तथा 268 कंपोजिट विद्यालय हैं।

बीएसए ने बताया कि कक्षा एक की परीक्षा मौखिक ली जाएगी। कक्षा दो व तीन में लिखित व मौखिक परीक्षा 50-50 प्रतिशत भारांक के साथ तो चार व पांच में लिखित व मौखिक परीक्षा का भारांक क्रमश: 70 व 30 प्रतिशत होगा। कक्षा छह से आठ तक की लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी।