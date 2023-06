12 अप्रैल को सपा नेता शकील अहमद के भाई के अमहट स्थित पेट्रोल पंप पर हुई थी। बदमाशों ने सेल्समैन मुकेश पांडेय हरीश तिवारी कौशर खान व रामचंद्र मौर्य को असलहे के बल पर केबिन में बंद कर दिया था। इसके बाद 50 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस की छानबीन में गुफरान का नाम सामने आया था।

गुफरान सुलतानपुर में पेट्रोल पंप पर हुई लूट का सूत्रधार था।

सुलतानपुर, संवाद सूत्र। कौशांबी में सोमवार की रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर बदमाश गुफरान सुलतानपुर में पेट्रोल पंप पर हुई लूट का सूत्रधार था। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश रही थी। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तीन अन्य सह अभियुक्तों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 12 अप्रैल को हुई थी लूट घटना बीते 12 अप्रैल की देर रात सपा नेता शकील अहमद के भाई के अमहट स्थित पेट्रोल पंप पर हुई थी। बदमाशों ने सेल्समैन मुकेश पांडेय, हरीश तिवारी, कौशर खान व रामचंद्र मौर्य को असलहे के बल पर केबिन में बंद कर दिया था। इसके बाद 50 हजार रुपये व मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस की छानबीन में गुफरान का नाम सामने आया था। इस मामले में उसके साथी अरबाज, शाहरुख व इमरान को जेल भेजा जा चुका है। जरायम की दुनिया में तेजी से उभर रहा था गुफरान, दोस्त की हत्या कर कई जिलों की पुलिस के लिए बन गया सिरदर्द पेट्रोल पंप लूटकांड में वांछित था गुफरान पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बताया कि गुफरान प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला था। वह पंप लूटकांड में वांछित था। उसके खिलाफ अन्य जिलों में जघन्य अपराधों के 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में उसके मारे जाने की सूचना मिली है। यहां से पुलिस टीम जानकारी लेने वहां भेजी जाएगी।

