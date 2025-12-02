2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर भी भरना होगा गणना फॉर्म, नोटिस के बाद भरना होगा विवरण

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 11 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा करने व भरने की तिथि बढ़ गई है। मतदाता इसका लाभ उठाएं। 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम मिले या ना मिले गणना प्रपत्र अवश्यक भरे, ताकि अनंतिम मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ सके। इसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से नाेटिस दी जाएगी।

नोटिस मिलने पर 2003 की निर्वाचक नामावली से संबंधित विवरण उन्हें उपलब्ध कराना होगा। अधिकारी संतुष्ट होने पर उनका नाम अंतिम रूप से सूची में सम्मिलित करने के लिए आगे बढ़ा देंगे।

नोटिस मिलने के बाद भी वांछित डाटा उपलब्ध न कराया गया तो अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम नहीं शामिल हो पाएगा। तीन बार आयोग की ओर से मतदाता के घर नोटिस जाएगी।

16 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसी दिन से दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। इस अवधि में उन मतदाताओं को नोटिस जारी की जाएगी, जिनका वांछित विवरण गणना प्रपत्र में अंकित नहीं होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन गौरव शुक्ल कहते हैं कि 2003 का डाटा मतदाता को ज्ञात न हो तब भी वह गणना प्रपत्र भरने से न चूके। आगे की प्रक्रिया में औपचारिकता पूरी हो जाएगी।

82 प्रतिशत गणना प्रपत्र का विवरण हो गया ऑनलाइन

एडीएम प्रशासन कहते हैं कि 82 प्रतिशत गणना प्रपत्र का विवण यानी 15 लाख छह हजार मतदाताओं का डाटा आनलाइन हो गया। जिले की पांचों विधान सभा इसौली, सुलतानपुर, कादीपुर, लंभुआ, सदर को मिलाकर 18 लाख 43 हजार मतदाता हैं। मंगलवार को भी गणना प्रपत्र को एकत्र करने, भरवाने व जमा करने का सिलिसला जारी रहा।