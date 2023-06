Sultanpur News: सुलतानपुर जेल में बंदियों की मौत का मामला, दो बंदी रक्षक निलंबित, जेल अधीक्षक हटाए गए

Sultanpur Jail News सुलतानपुर ज‍िला कारागार में प‍िछले द‍िनों हुई बंद‍ियों की मौत के मामले में दो बंदी रक्षक को निलंबित क‍िया गया है। इसी के साथ जेल प्रशासन ने सुलतानपुर जेल अधीक्षक को भी हटा द‍िया है। बता दें क‍ि प‍िछले कुछ द‍िनों से ज‍िला जेल में खुदकुशी के मामले बड़े हैं। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस मामले की न्यायिक जांच भी चल रही है।

Sultanpur News: सुलतानपुर जेल अधीक्षक हटाए गए

सुलतानपुर, संसू। जिला कारागार में बीते दिनों हुई दो बंदियों की मौत के मामले में बंदीरक्षक चंद्रशेखर और धीरज कुमार चौबे को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया गया। वहीं, जेल अधीक्षक उमेश सिंह का तबादला केंद्रीय कारागार वाराणसी कर दिया गया। इस मामले की जांच अंबेडकरनगर जेल के कारापाल को सौंपी गई है। प्रमुख सचिव जेल राजेश कुमार सिंह ने जेल अधीक्षक को तत्काल आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अमेठी जिले के लोरिकपुर चौधरी का पुरवा निवासी मनोज और विजय को गांव के ही ओम प्रकाश यादव की हत्या में 30 मई को जेल भेज दिया गया था। वे यहां जिला कारागार में निरुद्ध थे।21 जून को दोनों का शव जेल परिसर में पाकड़ के पेड़ से लटका मिला था। जेल प्रशासन इसे खुदकुशी का मामला बता रहा है जबकि परिवारजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना की गूंज शासन तक है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस मामले की न्यायिक जांच भी चल रही है। वहीं, जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर दोनों बंदी रक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। उनकी ड्यूटी उस बैरक की सुरक्षा में लगी थी, जिसमें बंदी निरुद्ध थे।

