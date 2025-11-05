Language
    सुलतानपुर में भीषण बस हादसा, गुजरात के तीर्थयात्री घायल; अयोध्या से जा रहे थे काशी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:51 AM (IST)

    सुलतानपुर में गुजरात के यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस अयोध्या से काशी जा रही थी। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    हादसे में बस क्षतिग्रस्त। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण, भदैंया, सुलतानपुर। कोतवाली देहात के सुलतानपुर दोमुहा मार्ग पर अयोध्या से काशी जा रही यात्रियों की बस ट्रक से टकरा गयी, जिसमें दो दर्जन यात्री घायल हो गये है। सभी को भदैंया सीएचसी पर भर्ती कराया गया है।

    भदैया के सुलतानपुर दोमुहा मार्ग पर बुधवार की आठ बजे सुबह अयोध्या से बनारस जा रही तीर्थ यात्रियों की बस ट्रक से टकरा गयी है जिसमें करीब दो दर्जन यात्री चोटिल हो गये हैं। सभी घायलों को सीएचसी भदैंया मे इलाज किया जा रहा है।

    पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुजरात के वापी और बलसाड क्षेत्र के यात्रियों की दो बसे अयोध्या बनारस दर्शन को आई थीं। दोनों बसें लोहरामऊ ओवरब्रिज बंद होने से डायवर्जन रूट से जैसे ही आगे बढी सोनबरसा के पास पीछे से बस ने ट्रक मे टक्कर मार दी जिसमें वापी व बलसाड क्षेत्र के एक बस के दो दर्जन यात्री घायल हो गए।

    रोमा देवी (60) का सिर फूट गया, योगेश भाई (23) की एक अंगुली कट गयी। इसके साथ ही वापी के हिसारिया निवासी हीरा भाई (35), जशोदा (65), आभा बेन (54), मोनी (23), राधिका (43), सरस्वती बेन (54), हीरा बाई (45), सुशीला बेन (54), रिंकी (16), सांभवी (23), विजय भाई (34), सोमेन शाह (45), सहित दो दर्जन यात्रियों को चोटे आई हैं।

    सभी घायल वापी के हिसारिया और बलसाड के पटेल नगर और सुभानकटि के निवासी बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी भदैया मे भर्ती कराया है। चिकित्सक अवनीश कांत तिवारी, फार्मासिस्ट बृजेश पांडेय सहित लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

    यात्रियों ने बताया कि वह लोग अयोध्या दर्शन को आऐ थे, वहां से काशी जा रहे थे। रास्ता बंद होने से पतले रास्ते पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है। पुलिस मामले मे विधिक कार्रवाई में जुटी है। देहात कोतवाल अखंडदेव ने बताया कि वाहन की तलाश की जा रही है।