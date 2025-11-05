सुलतानपुर में भीषण बस हादसा, गुजरात के तीर्थयात्री घायल; अयोध्या से जा रहे थे काशी

संवाद सूत्र जागरण, भदैंया, सुलतानपुर। कोतवाली देहात के सुलतानपुर दोमुहा मार्ग पर अयोध्या से काशी जा रही यात्रियों की बस ट्रक से टकरा गयी, जिसमें दो दर्जन यात्री घायल हो गये है। सभी को भदैंया सीएचसी पर भर्ती कराया गया है।

भदैया के सुलतानपुर दोमुहा मार्ग पर बुधवार की आठ बजे सुबह अयोध्या से बनारस जा रही तीर्थ यात्रियों की बस ट्रक से टकरा गयी है जिसमें करीब दो दर्जन यात्री चोटिल हो गये हैं। सभी घायलों को सीएचसी भदैंया मे इलाज किया जा रहा है।

पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गुजरात के वापी और बलसाड क्षेत्र के यात्रियों की दो बसे अयोध्या बनारस दर्शन को आई थीं। दोनों बसें लोहरामऊ ओवरब्रिज बंद होने से डायवर्जन रूट से जैसे ही आगे बढी सोनबरसा के पास पीछे से बस ने ट्रक मे टक्कर मार दी जिसमें वापी व बलसाड क्षेत्र के एक बस के दो दर्जन यात्री घायल हो गए।

रोमा देवी (60) का सिर फूट गया, योगेश भाई (23) की एक अंगुली कट गयी। इसके साथ ही वापी के हिसारिया निवासी हीरा भाई (35), जशोदा (65), आभा बेन (54), मोनी (23), राधिका (43), सरस्वती बेन (54), हीरा बाई (45), सुशीला बेन (54), रिंकी (16), सांभवी (23), विजय भाई (34), सोमेन शाह (45), सहित दो दर्जन यात्रियों को चोटे आई हैं।