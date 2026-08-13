सिर्फ 1 रुपये में सिम, हर दिन मिलेगा 2GB डाटा... स्वतंत्रता दिवस पर BSNL लेकर आया धमाकेदार ऑफर

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों को विशेष उपहार देने की कार्ययोजना तैयार की है। बीएसएनएल उपभोक्ताओं को एक रुपये में सिम देगा, उसकी वैधता एक महीने की होगी, साथ में ग्राहक प्रतिदिन दो जीबी डेटा और सौ संदेश का लाभ उठा सकेंगे।

बीएसएनएल ने देश की स्वदेशी तकनीकि से निर्मित 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए पहले चरण में जिले में 4जी के 91 बीटीएस (बेश ट्रांसमिशन स्टेशन) लगाया है। इस सेवा को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तीव्र गति से स्पीड डाटा कनेक्टविटी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। यह बातें बीएसएनएल के सभागार कक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान प्रधान महाप्रबंधक व्यापार क्षेत्र रमाशंकर ने कही।

महाप्रबंधक ने कहा कि भारत उद्यमी पहल के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण और उद्यमिता को बीएसएनएल बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्राें में लोग बीएसएनएल से जुड़कर भारत उद्यमी बन सकते हैं। इसमें उद्यमी अपनी ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल) लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं।

ग्राहकों को मिलेगा स्पेशल ऑफर कहा हर ग्राम पंचायतों को रिंग में किया जा रहा है। इस पहल से स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्राहकों को मिलेगी। कहा कि एक रुपये के सिम में सकारात्मक उत्साह मिलने पर इस विशेष ऑफर को आगे बढ़ाया गया है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।