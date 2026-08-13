सिर्फ 1 रुपये में सिम, हर दिन मिलेगा 2GB डाटा... स्वतंत्रता दिवस पर BSNL लेकर आया धमाकेदार ऑफर
बीएसएनएल स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर लाया है, जिसमें एक रुपये में सिम मिलेगी जिसकी वैधता एक महीने होगी और प्रतिदिन 2GB डेटा व 100 SMS ...और पढ़ें
HighLights
एक रुपये में सिम, एक महीने की वैधता मिलेगी।
प्रतिदिन 2GB डेटा और 100 SMS का लाभ उठाएं।
सुल्तानपुर में 91 नए 4G BTS लगाए गए हैं।
संवाद सूत्र, सुलतानपुर। बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस पर ग्राहकों को विशेष उपहार देने की कार्ययोजना तैयार की है। बीएसएनएल उपभोक्ताओं को एक रुपये में सिम देगा, उसकी वैधता एक महीने की होगी, साथ में ग्राहक प्रतिदिन दो जीबी डेटा और सौ संदेश का लाभ उठा सकेंगे।
बीएसएनएल ने देश की स्वदेशी तकनीकि से निर्मित 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए पहले चरण में जिले में 4जी के 91 बीटीएस (बेश ट्रांसमिशन स्टेशन) लगाया है। इस सेवा को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में तीव्र गति से स्पीड डाटा कनेक्टविटी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। यह बातें बीएसएनएल के सभागार कक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान प्रधान महाप्रबंधक व्यापार क्षेत्र रमाशंकर ने कही।
महाप्रबंधक ने कहा कि भारत उद्यमी पहल के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण और उद्यमिता को बीएसएनएल बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्राें में लोग बीएसएनएल से जुड़कर भारत उद्यमी बन सकते हैं। इसमें उद्यमी अपनी ओएलटी (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल) लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं।
ग्राहकों को मिलेगा स्पेशल ऑफर
कहा हर ग्राम पंचायतों को रिंग में किया जा रहा है। इस पहल से स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्राहकों को मिलेगी। कहा कि एक रुपये के सिम में सकारात्मक उत्साह मिलने पर इस विशेष ऑफर को आगे बढ़ाया गया है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
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कहा पीवी 2399 के विशेष ऑफर पर 12 अगस्त से 12 सितम्बर तक रिचार्ज करने वाले ग्राहकों को सामान्य वैधता के अतिरिक्त 47 दिन की अतिरिक्त वैधता प्रदान की जाएगी।
इस मौके पर उप महाप्रबंधक सुनील चौहान, एजीएम एके सिंह, अजय कुशवाहा, अमित गुप्ता, जितेन्द्र सिंह, चन्द्र प्रकाश, पंकज गर्ग, अरुण कुमार, रवीन्द्र साहू, अमित रंजन, राजेश, ओम दत्त पांडेय आदि मौजूद रहे।
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