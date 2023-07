Sultanpur News: सुलतानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला सफाई कर्मी का शव, हत्या का आरोप

Sultanpur News उत्‍तर प्रदेश के सुलतानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में सफाईकर्मी का शव गांव के बाहर झाड़ियों के बीच म‍िला। सूचना के बाद पहुंचे परिवजन को उनका शव बाइक से चंद कदम की दूरी पर स्थित झाड़ियों के बीच मिला। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष राजकुमार वर्मा ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी।

Sultanpur News: सुलतानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला सफाई कर्मी का शव

