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दर्शननगर रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा, बेटी से मिलने अयोध्या जा रहे युवक की ट्रेलर की टक्कर से मौत

By Gyan Pandey Edited By: Ashish Mishra
Published: Sat, 19 Sep 2026 02:56 PM (IST)

मझवारा निवासी राममूर्ति सिंह उर्फ बब्बू की अयोध्या जाते समय दर्शननगर रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रेलर से टक्कर के बाद मौत हो गई।

बेटी से मिलने अयोध्या जा रहे युवक की ट्रेलर की टक्कर से मौत।

बेटी से मिलने अयोध्या जा रहे युवक की ट्रेलर की टक्कर से मौत।

HighLights

  1. राममूर्ति सिंह की अयोध्या जाते समय सड़क हादसे में मौत हुई।

  2. दर्शननगर रेलवे ओवरब्रिज पर बुलेट की ट्रेलर से टक्कर हुई।

  3. हेलमेट न पहनने से सिर में गंभीर चोट लगी, जान गई।

जागरण संवाददाता, धनपतगंज। बेटी से मिलने अयोध्या धाम जा रहे मझवारा निवासी राममूर्ति सिंह उर्फ बब्बू (50) की शुक्रवार रात सड़क हादसे में मौत हो गई। दर्शननगर चौकी क्षेत्र स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर अंधे मोड़ के पास उनकी बुलेट की सामने से आ रहे ट्रेलर से टक्कर हो गई।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए दर्शननगर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां शनिवार सुबह करीब पांच बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

परिजनों के अनुसार, राममूर्ति सिंह शुक्रवार रात करीब 10 बजे बुलेट से अयोध्या स्थित अपनी बेटी खुशबू से मिलने के लिए घर से निकले थे। वह दर्शननगर रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचे थे।

पुल पर अंधा मोड़ होने के कारण सामने से आ रहे ट्रेलर से उनकी बुलेट की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।

हेलमेट होता तो बच सकती थी जान

हादसे में युवक की जान हेलमेट होने पर शायद बच सकती थी। टक्कर के बाद सिर में गंभीर चोट आने से उनकी हालत नाजुक हो गई थी। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट की अनिवार्यता और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की जरूरत को भी सामने ला दिया।

मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार में पत्नी पूजा सिंह के अलावा तीन बेटियां और दो बेटे हैं। तीन बेटियों में दो की शादी हो चुकी है। बड़ी बेटी खुशबू अयोध्या में रहती हैं, जिनसे मिलने के लिए वह घर से निकले थे।

बड़ा बेटा राज नारायण 22 वर्ष और छोटा बेटा श्री नारायण करीब 20 वर्ष का है। पति की मौत की खबर मिलते ही पत्नी समेत बच्चों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी हादसे की खबर पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई।

छोटे भाई दद्दा सिंह ने बताया कि भाई बेटी से मिलने के लिए अयोध्या जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि बेटी से मिलने के लिए निकला यह सफर उनका आखिरी सफर साबित होगा। परिवार के लोग हादसे की खबर सुनने के बाद अस्पताल पहुंचे, जहां उनकी मौत की जानकारी मिलने पर सभी बदहवास हो गए।

दर्शननगर चौकी प्रभारी बृजभूषण पाठक ने बताया कि युवक बुलेट से जा रहा था। रेलवे ओवरब्रिज पर अंधा मोड़ होने के कारण सामने से आ रहे ट्रेलर से उसकी टक्कर हो गई थी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हुआ था। उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शव का पंचनामा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।