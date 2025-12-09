Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमन यादव हत्याकांड: डेवाढ़ घाट पर हुआ अंतिम संस्कार, मांग पूरी होने पर अंत्येष्टि के लिए माने परिजन

    By Satya Prakash Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:25 PM (IST)

    सुल्तानपुर में अमन यादव हत्याकांड के बाद डेवाढ़ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डेवाढ़ घाट पर हुआ अमन यादव का अंतिम संस्कार।

    संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। साढ़ापुर के अमन यादव की हत्या मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव के घर पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीण मौके पर डीएम व एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद देर रात पहुंचे अधिकारियों द्वारा मांगों को पूरा किए जाने के बाद परिवारजन व ग्रामीण शव के अंत्येष्टि के लिए सहमत हुए थे। मांगों में आश्रित को 50 लाख रुपये देने, दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, एक बीघा जमीन, मृतक की बहन को नौकरी तथा सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस शामिल थीं।

    इसके बाद मंगलवार की सुबह चांदा के शाहपुर के समीप गोमती नदी के तट पर स्थित देवाढ़ घाट पर अमन यादव का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के बड़े पिता राम यज्ञ यादव ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अंत्येष्टि में शामिल हुए।

    मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साढ़ापुर गांव से लेकर डेवाढ़ घाट तक भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शिव प्रसाद यादव, नायब तहसीलदार अभयराज पाल, क्षेत्राधिकारी ऋतिक कपूर सहित कई थानों की अतिरिक्त फोर्स भी मौके पर मौजूद रही।