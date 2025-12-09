अमन यादव हत्याकांड: डेवाढ़ घाट पर हुआ अंतिम संस्कार, मांग पूरी होने पर अंत्येष्टि के लिए माने परिजन

संवाद सूत्र, चांदा (सुलतानपुर)। साढ़ापुर के अमन यादव की हत्या मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव के घर पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीण मौके पर डीएम व एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े थे।

इसके बाद देर रात पहुंचे अधिकारियों द्वारा मांगों को पूरा किए जाने के बाद परिवारजन व ग्रामीण शव के अंत्येष्टि के लिए सहमत हुए थे। मांगों में आश्रित को 50 लाख रुपये देने, दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, एक बीघा जमीन, मृतक की बहन को नौकरी तथा सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस शामिल थीं।

इसके बाद मंगलवार की सुबह चांदा के शाहपुर के समीप गोमती नदी के तट पर स्थित देवाढ़ घाट पर अमन यादव का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के बड़े पिता राम यज्ञ यादव ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अंत्येष्टि में शामिल हुए।