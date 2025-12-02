Language
    अब आल वेदर वल्ब की रोशनी से कोहरे से जंग लड़ेंगे रोडवेज चालक, इन रूट की बसों में लग चुकी है लाइट

    By Surya Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    रोडवेज चालकों के लिए अच्छी खबर है! अब बसों में आल वेदर बल्ब लगाए जा रहे हैं, जो कोहरे में बेहतर रोशनी देंगे। इससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। ये बल्ब उन रूटों पर लगे हैं जहाँ कोहरा अधिक होता है, और जल्द ही अन्य रूटों पर भी उपलब्ध होंगे।

    अब आल वेदर वल्ब की रोशनी से कोहरे से जंग लड़ेंगे रोडवेज चालक।

    संवादसूत्र, सुलतानपुर। रोडवेज बसों में कोहरा से निपटने के लिए अब फाग लाइट की जगह आल वेदर वल्ब लगाए जा रहे हैं। इस वल्ब की रोशनी से चालक कोहरे से जंग लड़ेंगे। दिल्ली, मथुरा, आगरा के लिए संचालित बसों में आल वेदर वल्ब लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

    लखनऊ की बसों में वल्ब लगाने की प्रक्रिया चल रही है। निगम की ओर से अनुबंधित 64 बसों के स्वामियों को वल्ब लगवाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

    फॉग लाइट से अच्छी है आलवेदर वल्ब की रोशनी

    चालक राधेश्याम तिवारी, कपिल देव पांडेय, प्रेमनाथ तिवारी, दयाशंकर, राधेश्याम यादव ने बताया कि फॉग लाइट से आल वेदर वल्ब की रोशनी अच्छी होती है। कोहरा पड़ने पर इस वल्ब की रोशनी में कोहरा छंट जाता है। इस वल्ब की रोशनी में बस संचालन में चालकों को आसानी होती है। फागलाइट की रोशनी में कोहरा से निपटने में चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

    कोहरे में रेंगकर चलती हैं बसें

    स्टेशन इंचार्ज नान्हूराम सरोज ने बताया कि डिपो की 155 बसों के चालकों को कोहरे में बस संचालन में परेशानी होती है। कोई हादसा न हो इसलिए चालक धीरे धीरे बस का संचालन करते हैं। उनकी इस परेशानी को दूर करने के लिए निगम की ओर से आलवेदर वल्ब लगवाने का निर्णय लिया गया है। इस बार चालक कोहरा में बस संचालन के दौरान राहत महसूस करेंगे।

    लगवाए जा रहे आलवेदर वल्ब

    परिवहन निगम कार्यशाला के फोरमैन अमर बहादुर मौर्य ने बताया कि कोहरा से निपटने के लिए बसों में आल वेदर वल्ब लगाए जा रहे हैं।लंबी दूरी की बसों में पहले लगवाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद लोकल मार्ग पर संचालित बसों में वल्ब लगवाए जाएंगे।

    वर्कशाप का संचालन करने वाली संस्था श्यामा श्याम सर्विस सेंटर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संस्था को जल्द से जल्द वल्ब लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।