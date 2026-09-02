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सोनभद्र में पिकनिक मनाने गए युवक का पैर फिसलने से मारकुंडी घाटी में गिरा, मौके पर ही हुई मौत

By mukesh srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 05:33 PM (GMT+05:30)

सोनभद्र की मारकुंडी घाटी में पिकनिक मनाने गए 35 वर्षीय सूबेदार यादव उर्फ मुन्ना की पैर फिसलने से गिरने के ...और पढ़ें

सोनभद्र में पिकनिक पर गए युवक की मारकुंडी घाटी में गिरने से दुखद मौत।

सोनभद्र में पिकनिक पर गए युवक की मारकुंडी घाटी में गिरने से दुखद मौत।

HighLights

  1. पिकनिक मनाने गए युवक का मारकुंडी घाटी में पैर फिसला।

  2. गंभीर रूप से घायल सूबेदार यादव की उपचार के दौरान मौत।

  3. घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल।

जागरण संवाददाता, गुरमा (सोनभद्र)। चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी में पिकनिक मनाने गया युवक स्नान करने के दौरान पैर फिसलने से घाटी में गिर गया। इससे गंभीर रूप से घायल 35 वर्षीय सूबेदार यादव उर्फ मुन्ना गंभीर रूप से घायल हाे गया। स्वजन उसे लेकर राजकीय मेडिकल कालेज के इमरजेंसी मं पहुंचे जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई।

घटना से परिवार वालों में चींख पुकार मच गई। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद में लगातार बारिश से मौसम सुहाना है। पिकनिक स्पाट गुलजार हैं। सैलानियों की ऐसी जगहों पर भीड़ उमड़ रही है। बुधवार की सुबह मारकुंडी गांव के करीब छह से आठ युवक घाटी में पिकनिक मनाने गए थे। वहां युवक स्नान कर रहे थे।

इसी दौरान भुईहरिया घाटी के पास नहा रहे सूबेदार का पैर अचानक फिसल गया। इससे नहाते समय वह पहाड़ी से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके सिर और शरीर में काफी चोट आई। घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। उसके साथ गए युवकों के अलावा मौजूद अन्य सैलानियों ने तत्काल युवक को घाटी से निकाला और पुलिस व एंबुलेंस को घटना की जानकारी दी।

वहां से उसे मेडिकल कालेज के इमजरेंसी में ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में शोक रहा।