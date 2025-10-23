सोनभद्र में शादी की बातचीत पर दबंगों ने महिलाओं को पीटा

जागरण संवाददाता, कोन (सोनभद्र)। थाना कोन क्षेत्र के ग्राम खेतकटवा टोला लोहबे में बुधवार दोपहर एक विवाह की बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने एक महिला और उसकी बेटियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे वे घायल हो गईं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम खेतकटवा की निवासी माया देवी, पत्नी गामा पटेल, अपनी पुत्री के विवाह को लेकर रिश्तेदारों से चर्चा कर रही थीं। इसी बीच, पिंटू पटेल, नारद पटेल और सुभाग पटेल नामक तीन व्यक्ति मौके पर पहुंचे और विवाह रोकने की धमकी देने लगे। जब माया देवी ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर और उनकी बेटियों सीमा पटेल तथा रमा पर हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं को गंभीर चोटें आईं।

बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और माया देवी का मोबाइल फोन तोड़ दिया। इस घटना के बाद, माया देवी ने थाना कोन में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2), 351(2), 352 और 324(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक भगवंत राय को सौंपी गई है।