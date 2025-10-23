Language
    सोनभद्र में शादी की बातचीत पर दबंगों ने महिलाओं को पीटा

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    सोनभद्र में शादी की बातचीत के दौरान दबंगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने लाठियों और डंडों से हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    निवासियों ने भी इस घटना की निंदा की है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।

    जागरण संवाददाता, कोन (सोनभद्र)। थाना कोन क्षेत्र के ग्राम खेतकटवा टोला लोहबे में बुधवार दोपहर एक विवाह की बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने एक महिला और उसकी बेटियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, जिससे वे घायल हो गईं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    जानकारी के अनुसार, ग्राम खेतकटवा की निवासी माया देवी, पत्नी गामा पटेल, अपनी पुत्री के विवाह को लेकर रिश्तेदारों से चर्चा कर रही थीं। इसी बीच, पिंटू पटेल, नारद पटेल और सुभाग पटेल नामक तीन व्यक्ति मौके पर पहुंचे और विवाह रोकने की धमकी देने लगे। जब माया देवी ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उन पर और उनकी बेटियों सीमा पटेल तथा रमा पर हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं को गंभीर चोटें आईं।

    बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और माया देवी का मोबाइल फोन तोड़ दिया। इस घटना के बाद, माया देवी ने थाना कोन में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2), 351(2), 352 और 324(4) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक भगवंत राय को सौंपी गई है।

    यह घटना न केवल स्थानीय समाज में चिंता का विषय बनी हुई है, बल्कि यह महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की ओर भी इशारा करती है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया है। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना की निंदा की है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है।