सोनभद्र में सिलहटा बंधे का गेट खुलते ही खेतों में घुसा पानी, छह गांवों में सौ बीघा पकी धान की फसल पर संकट

जागरण संवाददाता, शाहगंज (सोनभद्र)। घोरावल तहसील क्षेत्र के सिलहटा बंधे का गेट गुरुवार देर शाम अचानक खोल दिए जाने से आधा दर्जन गांवों के किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं। तेज बहाव के कारण सदारी, अठोना, जिन्होरा, कुसहरा और सिलहटा समेत आसपास के गांवों में करीब सौ बीघा खेतों में खड़ी धान की पकी फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई। धान की कटाई शुरू होने के बीच हुई इस घटना से किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों ने बंधे से अचानक पानी छोड़े जाने के पीछे लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच और मुआवजे की मांग की है।

किसानों ने बताया कि देर शाम अचानक बंधे से पानी बहने लगा। जब तक किसान कुछ समझ पाते, पानी का बहाव तेज हो चुका था। खेतों में खड़ी पकी धान की फसल पानी के दबाव से गिरने लगी। कुछ किसानों ने कटाई शुरू कर दी थी। ऐसे में कटी फसल को बचाने के लिए उसे आनन-फानन में पेड़ों पर रखना पड़ा। आरोप लगाया कि जब फसल को पानी की जरूरत होती है, तब बंधे से पानी नहीं छोड़ा जाता। अब जब धान पककर तैयार है और कटाई शुरू हो चुकी है, तब अचानक पानी छोड़ना समझ से परे है।