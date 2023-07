Sonbhadra News एमपी के सीधी में पेशाब कांड का वीड‍ियो सामने का मामला अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था क‍ि यूपी के सोनभद्र से दलित युवक से चप्पल पर थूक चटवाने का वीड‍ियो इंटरनेट मीड‍िया पर वायरल हो रहा है। इस वीड‍ियो को सपा प्रमुख अख‍िलेश यादव ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

Sonbhadra News: सोनभद्र में दलित युवक से चप्पल पर थूक चटवाने का वीड‍ियो वायरल (फोटो सोर्स-अख‍िलेश यादव ट्विटर हैंडल )

Your browser does not support the audio element.

सोनभद्र, जेएनएन। एमपी में दलित के सिर पर पेशाब की घटना के बाद यूपी में दलित से चप्पल पर थूक कर चटवाने, कान पकड़ कर उठक बैठक कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विद्युत विभाग ने शनिवार की देर रात संविदा विद्युतकर्मी तेजबली सिंह पटेल को बर्खास्त कर दिया है। आरोपित पर शनिवार को ही मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में राजनीतिक दलों ने भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा, ऐसे दोषियों को देखकर बुलडोजर पंचर क्यों हो जाता है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि, उप्र के सोनभद्र में, मप्र के सीधी ज‍िले से कम शर्मनाक घटना नहीं घटी है, जहां एक दलित युवक से चप्पल तक चटवाई गई है। ऐसे दोषियों को देखकर बुलडोजर पंचर क्यों हो जाता है। देखते हैं इस पीड़ित की चरण-वंदना का नाटक कब खेला जाता है। भाजपाई दलित उत्पीड़न का काला इतिहास रच रहे हैं। आप के संजय स‍िंह बोले- तुम्हारे राज में तो दलितों को इंसान ही नहीं माना जाता सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के बालडीह गांव में दलित युवक राजेंद्र कुमार से चप्पल पर थूक कर चटवाने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीटर पर घटना का वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही ट्वीट किया है कि "ये यूपी का सोनभद्र है। एक दलित युवक को हैवान चप्पल चटवा रहा है। तुम्हारे राज में तो दलितों को इंसान ही नहीं माना जाता। तुम समान नागरिक संहिता की बात करते हो भाजपाइयों।" उधर समाजवादी पार्टी ने घटना को अमानवीय और शर्मनाक ठहराते हुए लिखा है कि दलितों के शोषण में नंबर एक भाजपा सरकार। भाजपा सरकार में पीडीए का लगातार उत्पीड़न हो रहा है।

Edited By: Prabhapunj Mishra