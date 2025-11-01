Language
    क, ख, ग... जब यूपी में DM के सामने चुप हो गए इंग्लिश स्कूल के बच्चे, फिर टीचर की लग गई क्लास

    By Prashant Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक जिलाधिकारी ने इंग्लिश स्कूल के बच्चों से हिंदी वर्णमाला के अक्षर पूछे, लेकिन बच्चे जवाब नहीं दे पाए। इस पर डीएम ने टीचर की क्लास लगा दी और शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाए।

    इंग्लिश स्कूल के छात्र डीएम को नहीं सुना पाए वर्णमाला।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने शनिवार को पटवध स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में अध्यनरत्न बच्चों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कक्षा एक में अध्यनरत्न छात्रा-छात्राओं से क, ख, ग सुनाने को कहा। अधिकांश बच्चे इसे सुना नहीं पाए। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षक सत्यप्रकाश को फटकार लगाई। कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम करें।

    निरीक्षण के दौरान कई छात्रों ने स्कूली ड्रेस नहीं पहनी थी। जिसपर जिलाधिकारी ने अध्यापक को निर्देशित किया कि बच्चे स्कूल में ड्रेस पहनकर आए इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होनें विद्यालय में एमडीएम में बनाए जा रहे खाने की गुणवत्ता को भी देखा।

    अध्यापक को निर्देशित किया कि निर्धारित मीनू के अनुसार ही विद्यालय में भोजन बनाया जाए। जिलाधिकारी ने विद्यालय में रंगाई-पोताई के कार्य के संबंध में जानकारी ली। सहायक अध्यापक ने बताया कि 23 हजार प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन रंगाई-पोताई का कार्य नहीं कराया गया है।

    नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय में साफ-सफाई और रंगाई-पोताई का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बरतने पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में ताला बंद पाया गया।

    जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि केंद्र बंद होने व यहां पर कार्यरत कार्यकर्ता व सहायिका के अनुपस्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में संचालित केंद्र नियमित रूप से खुले। उन्होंने एसडीएम ओबरा को नियमित रूप से सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।